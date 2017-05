Em PE, Marcha Mundial de Mulheres realiza lançamento do seu III Encontro Estadual

Nessa sexta (5), as organizações feministas da Região Metropolitana do Recife se reuniram no Sindicato dos Bancários para o Lançamento do III Encontro Estadual da Marcha Mundial das Mulheres (MMM) de Pernambuco. O encontro, que acontecerá de 8 a 10 de Setembro tem a proposta de reunir cerca de 200 mulheres de todo o estado na cidade de Caruraru (PE).

Organizada em 159 países, a Marcha se estabelece no Brasil em 1998, com o apoio de organizações como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), Confederação dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) e Sempreviva Organização Feminista (SOF) na construção de atividades como a Marcha das Margaridas, que reuniu 70 mil mulheres em Brasília em 2015.

A proposta do lançamento é construir uma articulação dos movimentos feministas de todo estado, culminando no encontro estadual, como afirma Elisa Maria, advogada e militante: "Achamos importante demarcar o início desse processo de construção e não queremos dar esse passo sozinhas, por isso convidamos outras organizações feministas para discutir os desafios da construção do feminismo em Pernambuco."

Sheila Samico, militante da MMM, reforça o propósito do III Encontro Estadual. "A proposta é reunir as mulheres do campo e da cidade dos nossos núcleos do estado, para reforçar a identidade da Marcha Mundial das Mulheres e construir lutas contra a violência e a retirada de direitos que vem sendo arquitetada por esse governo golpista."

Edição: Monyse Ravena