Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Pernambuco - 06/05/17

Conheceremos as lutas e sonhos por melhorias para metroviários e metroviárias da Região Metropolitana do Recife. Para isso, o programa proseia com Valmir Assis, mais conhecido como Assis Filhos, entre as linhas de metrô pernambucanas. Além disso,a edição faz uma homenagem ao cantor e compositor Belchior, com músicas e entrevistas que falam um pouco sobre a carreira, a arte e a visão de mundo do artista.

No programa ainda há espaço garantido para se analisar a Greve Geral que parou o país no último 28 de abril e os cenários populares na luta contra a perda de direitos trabalhistas e previdenciárias. Outro tema em questão são os vários casos de violência no campo que aconteceram nos últimos dias. Além de comentário sobre o tema, o programa relembra o assassinato do canaviero Luiz Carlos, em 1998, vítima de covardia e brutalidade de policiais militares e seguranças da Usina Santa Teresa, em Goiana, na zona da mata pernambucana.

Um Projeto de Lei Ordinária, de autoria do ex-deputado estadual Miguel Coelho, do PSB, está em tramitação na Assembléia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) e pode atrapalhar a organização de feiras agroecológicas em Pernambuco. Destacaremos os pontos polêmicos deste projeto, que será debatido na próxima segunda-feira na ALEPE.

Ainda em destaque, a Feira Nacional da Reforma Agrária, realizada pelo MST, os números que rejeitam o governo golpista de Michel Temer, a cobertura da mídia sobre a Greve Geral de 28 de abril, a Agroecologia na Escola Nacional Florestan Fernandes, o confuso calendário do futebol pernambucano e o Encontro Nacional pela Democratização da Comunicação, além da charge "Aberrações Premiadas".

Edição: Daniel Lamir