Conheça a Rádio Brasil em Movimento, emissora itinerante do MST

A programação da segunda Feira Nacional da Reforma Agrária, que terminou este domingo (7) em São Paulo (SP), foi divulgada país afora pela Rádio Brasil em Movimento. A emissora fez transmissão do evento pela internet e é primeira experiência itinerante das rádios populares do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Ela foi criada em 2005 durante a Marcha Nacional da Reforma Agrária. Na época, foi montada em cima de um caminhão de som, para que os 12 mil marchantes de Goiânia até Brasília pudessem ouvir as orientações por meio de rádios pessoais, o velho e bom radinho a pilha, como explica a integrante do setor de comunicação do movimento, Camila Bonassa. "Ela é uma rádio que vai para onde estão acontecendo as atividades, por isso rádio itinerante."

De acordo com Camila, o rádio ainda é um dos principais meio de comunicação no país, principalmente para a população do campo. "O rádio é muito presente na sociedade brasileira. É o segundo meio de comunicação com mais audiência no país, só perdendo para a televisão. No campo, é ainda mais presente, existe esse costume grande de ouvir rádio enquanto se faz as tarefas nos cultivos", afirmou.

No início de 2015, a Rádio Brasil em Movimento ganhou a versão fixa na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, localizada em Guararema, interior paulista. Ela tem a missão de ser um centro de produção de conteúdo para as rádios de diversos assentamentos do movimento.

Segundo a integrante do setor de comunicação MST, a Rádio Brasil em Movimento chegou a ter 200 pessoas online simultaneamente durante a Feira. "Para nós, o fundamental é que as rádios estão conectadas. Hoje, inclusive, fizemos uma inserção ao vivo com a Rádio Camponesa do Ceará", conta.

A 2ª Feira Nacional da Reforma Agrária reuniu cerca de 170 mil pessoas no Parque da Água Branca, na capital paulista. Integrantes do MST de todo o país trouxeram 280 toneladas de produtos produzidos nos assentamentos.

