De Letícia Sabatella a Tio Chico: confira quem visitou a Feira da Reforma Agrária

Acaba neste domingo (6), a segunda edição da Feira Nacional da Reforma Agrária. O evento contou com milhares de pessoas que visitaram o Parque da Água da Branca, na zona oeste de São Paulo.

Muitos artistas e personalidades da política passaram pela feira desde que ela se iniciou na última quinta-feira (04). Alguns dos músicos que fizeram parte da programação cultural visitaram o espaço em outros dias para aproveitar a oferta de alimentos orgânicos e agroecológicos dos mais de 800 expositores.

A atriz Leandra Leal e o ator Gesio Amadeu vieram às compras na tarde de ontem (6). Para Gesio, que interpretou o cozinheiro Tio Chico da novela infantil Chiquititas, a feira da reforma agrária é "a afirmação de existência dos Sem Terra e do MST".

O jornalista José Trajano que também esteve na feira, elogiou os preços acessíveis. "A feira está fantástica! É a possibilidade de comprar alimentos orgânicos a preços populares", elogiou.

Bela Gil e Letícia Sabatella participaram ontem da Conferência "Alimentação Saudável: um Direito de Todos e Todas" ao lado do ex-presidente do Uruguai José Mujica, do ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha e do o dirigente nacional do MST João Pedro Stedile. Após a mesa, a nutricionista e a atriz que estavam acompanhadas de suas famílias almoçaram e conferiram os produtos da feira.

Gesio Amadeu e sua companheira Gabriela Rabelo já marcaram presença na 2° Feira Nacional da Reforma Agrária

O cantor Tico Santa Cruz, depois de se apresentar no palco principal pontuou a luta do MST como essencial para a produção alimentar de qualidade. “A gente fica procurando por alimentos saudáveis, feitos de uma maneira que a gente possa confiar e encontrei tudo isso aqui. Sabe qual é a curiosidade dessa história toda? Quem produz tudo isso é o MST. Essa galera que corre atrás lutando por reforma agrária e muitas vezes é criminalizada por sua luta", afirmou.

O rapper Emicida, durante seu show afirmou a importância da terra para a luta popular. "Entre os vários sonhos que temos, todos passam pelo acesso à terra", disparou.

Com apresentação marcada para hoje, a cantora Liniker veio na tarde de sábado conferir a feira e deu uma palinha no show de Tulipa Ruiz ao lado da cantora Anelis Assumpção. Liniker toca no palco arena com sua banda, Os caramelows, às 15h40 deste domingo.

A intelectual e ex-secretária adjunta de Direitos Humanos de São Paulo, Djamila Ribeiro afirmou que veio à feira em apoio ao trabalho do MST e ao trabalho realizado com a agricultura familiar. "Inclusive, é importante combater a imagem que mídia coloca em cima desse grupo e mostrar que eles estão comprometidos com a reforma agrária no Brasil", ressaltou ao citar as constantes tentativas de criminalização sofridas pelo movimento.

Lula cumprimenta expositor assentado do MST durante a Feira da Reforma Agrária durante sua visita Imagem: Rica Rentamal

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também visitou a feira e almoçou pratos regionais junto com sua equipe e dirigentes do MST. O ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o senador Lindberg Farias (PT), o deputado federal Nilton Tatto (PT) e o sindicalista e ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho (PT-SP), também estiveram presentes. Assim como a vereadora Juliana Cardoso (PT) e os vereadores Jamil Murad (PCdoB) e Eduardo Suplicy (PT).

Suplicy acompanhou a programação da manhã de sábado e elogiou a iniciativa por contar com a presença de Mujica. "Ele veio aqui dizer da importância da reforma agrária e que devemos ter uma atenção para uma cultura que possa contribuir para o desenvolvimento do ser humano de forma fraterna e solidária", contou.

A senadora do estado do Paraná Gleisi Hoffmann (PT) destacou durante sua visita à feira a importância do evento num momento de desmonte das políticas para o campo. "Fazer essa feira, trazer os produtos do campo para cidade, mostrar a produção de qualidade leva a conscientização de que a população tem que brigar muito para que as políticas públicas do campo não deixem de existir", afirmou.

Os shows de Liniker e os caramelows e Chico César neste domingo (7) encerram a programação desta segunda edição da Feira Nacional da Reforma Agrária.

Edição: Anelize Moreira