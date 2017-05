Show de Chico César encerra II Feira Nacional da Reforma Agrária neste domingo (7)

Chico César encerra a II Feira Nacional da Reforma Agrária com um show neste domingo (7) no Parque da Água Branca, zona Oeste de São Paulo. Liniker e os Caramelows é outra atração cultural do evento.

Os espaços permanentes, como a feira e culinária da terra, o café do Armazém do Campo, o espaço de mudas e trocas de sementes e o espaço literário estão abertos das 8h às 19h.

Seminário sobre agroecologia, debate sobre aumento da miséria no Brasil, shows infantis e de congada também fazem parte da programação deste último dia do evento, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST.

Edição: Brasil de Fato