Enem 2017 está com inscrições abertas de hoje até 19 de maio

Começa nesta segunda-feira o período de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio de 2017. Quem quiser participar do Enem terá até o dia 19 de maio para preencher o cadastro. A taxa de inscrição é de 82 reais e pode ser paga até o dia 24, em qualquer agência bancária, em lotéricas ou nos Correios.

Alguns candidatos podem pedir gratuidade na taxa. São aqueles que vão concluir o ensino médio em escola pública, os já declarados no Cadastro Único e os que se enquadram nas exigências da Lei nº 12.799, sobre isenção em processos seletivos a instituições federais de ensino superior.

Nas próximas semanas, serão lançados um aplicativo do Enem e o novo site do exame. Até lá, você fica por dentro do Enem 2017 na página ebc.com.br/enem

