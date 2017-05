Cordão da PM impede aproximação ao prédio da Justiça Federal onde Lula depõe

Centenas de policiais militares guardam o prédio da Justiça Federal, em Curitiba, onde o ex-presidente Lula é interrogado pelo juiz federal Sérgio Moro, no âmbito da operação Lava Jato. A Tropa De Choque e atiradores de elite também foram chamados para conter qualquer pessoa que tente se aproximar do tribunal.

Mesmo com o grande aparato de segurança, Lula chegou ao prédio da Justiça Federal por volta das 14h, cumprimentando as centenas de manifestantes que ocupam desde a noite de ontem a capital paranaense, em apoio ao ex-presidente. O encontro, chamado de Jornada pela Democracia, reúne pelo menos 7 mil pessoas que vieram de diferentes partes do país, de acordo com dados do governo de Curitiba.

No momento, a maior parte dos apoiadores de Lula se encontra na Praça Santos Andrade, localizada no centro da capital paranaense, onde acontece uma série de debates, shows e falas de políticos e lideranças de movimentos populares. Por volta das 12h foi realizado um debate sobre a liberdade de expressão, na qual integrantes de veículos jornalísticos independentes discutiram a narrativa contra Lula construída pela grande mídia.

Vera Eunice da Silva, coordenadora da União de Movimentos por Moradia de São Paulo, contou que oito ônibus apenas com integrantes do movimento se deslocaram até Curitiba em apoio a Lula. "Estamos aqui pela defesa da democracia e dos direitos, de todos, mas especialmente o programa Minha Casa, Minha Vida, que tem atendido famílias de baixa renda, além da reforma da previdência e a trabalhista, nós sabemos que a tendência é prejudicar os trabalhadores".

O membro da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) João Pedro Stedile destacou para integrantes do movimento a perseguição sofrida por Lula. "Viemos para transmitir nossa solidariedade e a nossa energia ao companheiro Lula, que vem sendo sistematicamente perseguido ao longo destes anos".

Em entrevista para o Brasil de Fato Paraná, o senador Lindbergh Farias afirmou que o processo da operação Lava Jato está diretamente relacionado ao golpe sofrido por Dilma Rousseff.

"A expectativa nossa é muito positiva, acho que o Lula vai desmontar um pouco essa face, mostrar que é uma perseguição. Porque o objetivo do pessoal da Lava Jato e o timing do golpe".

Um ato político com a presença de Lula está marcado pelos organizadores da Jornada pela Democracia, após o final de seu depoimento. Já nas redes sociais, as hashtags #LulaEuConfio e #MoroPersegueLula continua aparecendo como uma das mais utilizada no país.

