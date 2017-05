Flamengo vai ajudar Restaurantes Populares do Rio com doação de alimentos

O Flamengo fez uma parceria com a Prefeitura do Rio para ajudar com a reabertura dos Restaurantes Populares da cidade. O clube vai doar alimentos não perecíveis, que serão recolhidos na entrada de seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. A partida vai acontecer neste sábado (13), no Maracanã, contra o Atlético Mineiro.

Antes da disputa, a Prefeitura do Rio organizou um show de abertura. Os detalhes sobre a apresentação e o preço dos ingressos serão divulgados nesta sexta (12), segundo assessoria de imprensa do prefeito Marcelo Crivella.

A estimativa é que o clube consiga 350 toneladas de alimentos para os Restaurantes Populares de Bangu, Campo Grande e Bonsucesso. As três unidades foram assumidas pela Prefeitura do Rio em janeiro deste ano, depois de serem fechadas pelo governo estadual com a crise financeira. Nelas, a população paga R$ 0,50 pelo café da manhã e R$ 2 pelo almoço.

Diferente do que foi noticiado pelos jornais cariocas, o Flamengo não vai doar a renda dos ingressos para ajudar a Prefeitura com a reabertura dos restaurantes, a parceria compreende apenas o recolhimento e doação dos alimentos.

Procurada pelo Brasil de Fato, a assessoria de imprensa do clube não informou o lucro que espera ter com a bilheteria da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Estima-se que na última partida da Libertadores no Maracanã, contra o Atlético Paranaense, o Flamengo pagou cerca R$ 1,7 milhão para o estádio e arrecadou mais de R$ 3 milhões em bilheteria.

Edição: Vivian Virissimo