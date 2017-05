ONU produz documentário em parceria com músicos da Baixada Fluminense

O potencial da música para difundir as ideias de sustentabilidade social e ambiental é o foco do documentário que as Nações Unidas apresentam nesta terça-feira em parceria com o coletivo “Baixada Nunca Se Rende”.

Integrante do coletivo o rapper Eddie MC contou que o filme traz um lado artístico da Baixada Fluminense muitas vezes esquecido em meio a tantas notícias de violência.

A vice-diretora do Centro Mundial para Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas Layla Saad lembrou que um dos eixos centrais da agenda de sustentabilidade da ONU é justamente a integração de áreas mais marginalizadas e vulneráveis da sociedade.

O pré-lançamento do documentário, que conta a história do coletivo de música na Baixada Fluminense, acontece nesta terça-feira na Urca, na Zona Sul do Rio. O público em geral vai poder conferir o filme no dia 17 de maio no Cine Odeon, no centro da capital fluminense.

No mesmo dia, as pessoas também vão ter a oportunidade de assistir a um show com músicas inéditas dos artistas sobre desenvolvimento ambiental e social.

Edição: Radioagência Nacional