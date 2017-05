A democracia, os direitos e o envolvimento da população

A Jornada de Lutas pela Democracia foi um resumo do que ocorre hoje no Brasil. Curitiba esteve no centro dos noticiários de todo país. Caravanas vieram de vários estados para acompanhar o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, no dia 10.

A disputa política foi forte. Entre outras razões, porque vemos o Poder Judiciário e a mídia atuando politicamente. O que gerou uma verdadeira guerra de informações contrárias ao ex-presidente, o que se configura numa ameaça à democracia.

Assim mesmo, o sentido do que se viu em Curitiba foi milhares de pessoas se envolvendo e debatendo os rumos do país. É sensível como o povo começa a se mobilizar para exigir seus direitos e não reconhece legitimidade no governo de Michel Temer (PMDB). Manifestações contrárias à Jornada pela Democracia foram fatos isolados.

A sociedade demonstrou uma vez mais que saberá seguir lutando e se organizando pelos seus direitos, pela democracia e pelos direitos políticos do ex-presidente.

Edição: Brasil de Fato Paraná