Lula: “Estoy vivo y listo para ser candidato”

El ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores - PT) se colocó como pre-candidato a la Presidencia de la República en acto público realizado en Curitiba (capital de Paraná, estado del sur de Brasil), en la noche de ese miércoles (10), en medio de la Jornada por la Democracia, que, según los organizadores, reunió 50 mil personas. La declaración fue dada durante una manifestación popular en su apoyo, después de su interrogatorio en la Justicia Federal, que duró más de cinco horas - el segundo más largo en la operación Lava Jato. El petista aprovechó para criticar la actuación del juez de primera instancia Sergio Moro y reivindicó un juicio justo.

"Estoy vivo y estoy listo para ser candidato a presidente de este país. Nunca tuve tantas ganas de cambiar las cosas. Si la élite no consigue arreglar el Brasil, el metalúrgico va a probar que puede", afirmó en la tribuna montada en la Plaza Santos Andrade, en el centro de la capital paranaense.

El ex-presidente afirmó además que parte de su voluntad política viene justamente del proceso de "persecución" que viene sufriendo: "No quiero ser juzgado por interpretaciones. Quiero ser juzgado con pruebas. Creí que hoy ellos presentarían documentos indicando que soy propietario del apartamento [en la ciudad de Guarujá, São Paulo, blanco de esa investigación]. No tenían nada".

En el acto público, Lula fue precedido por un breve discurso de la ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), que condenó las políticas del actual gobierno. "Ni en la dictadura militar osaron retirar tantos derechos de los trabajadores. Están produciendo un retroceso en las Pensiones que nos va a condenar. Ellos dieron el golpe porque perdieron cuatro elecciones seguidas y sabían que esa agenda jamás ganaría en las urnas".

Justicia

Acusado en la operación Lava Jato, Lula se emocionó con la presencia de los militantes en la plaza curitibana: "Jamás pude imaginar que un autobús saldría de Acre [uno de los estados más aislados del país] para venir aquí a apoyarme. Ya participé de varias manifestaciones, ninguna fue tan gratificante como saber que confían en alguien que está siendo masacrado".

"Les dije a ellos: mi relación con ustedes no es de candidato con electores, es de compañeros de lucha. Si un día yo cometo un error, no quiero ser juzgado solo por la Justicia, quiero ser juzgado por el pueblo. Yo no sería digno de este cariño, si tuviese alguna culpa y estuviese hablando con ustedes ahora", afirmó Lula. "Si un día tuviera que mentirles a ustedes, prefiero que un autobús me atropelle".

Al final de la manifestación, Lula llamó a Ana Julia, líder de los estudiantes secundarios de Paraná, a la tribuna, afirmando que esta anunció su afiliación al PT en solidaridad con él. La joven cerró los discursos con un agradecimiento: "Es una honra estar con el hombre que más puertas abrió para los estudiantes".

Los eventos por la democracia y en apoyo a Lula que ocurrieron en Curitiba ese martes (9) y miércoles (10) fueron convocados por el Frente Brasil Popular, en conjunto con el Frente Resistencia Democrática y la organización Abogados por la Democracia.

Oiga el discurso de Lula entero (en portugués)

Edición: Vivian Fernandes | Traducción: Pilar Troya