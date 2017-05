RJ: Maricá ganha queda de braço e volta a oferecer ônibus com passe livre

Cerca de 270 mil pessoas estão sendo beneficiadas com o transporte gratuito na cidade de Maricá (RJ), localizada a 60 km do Rio. Esse é o único município brasileiro com mais de 100 mil habitantes que oferece ônibus com tarifa zero. Atualmente, são 14 linhas que ligam os principais bairros ao centro da cidade.

Há dois anos a prefeitura de Maricá vem travando uma queda de braço com as empresas de ônibus Viação Nossa Senhora do Amparo e Costa Leste, que controlam o transporte público do município há quatro décadas. Em outubro do ano passado, as duas empresas conseguiram suspender o transporte gratuito, através de uma ação na Justiça.

No entanto, em abril desse ano a Costa Leste decidiu paralisar o serviço, depois que uma fiscalização constatou que parte dos seus ônibus não atendia às exigências previstas na concessão, por estarem velhos e sem a manutenção adequada.

Além disso, apenas oito das 14 linhas de ônibus exigidas no contrato com a prefeitura eram atendidas pela Costa Leste, segundo o presidente da Empresa Pública de Transporte de Maricá, Fabiano Filho. “A concessão da Costa Leste já foi cancelada, ela não recorreu e a prefeitura passou a fornecer o serviço à população. Nós entendemos que o transporte público, assim como a saúde e a educação, deve ser um serviço gratuito ”, explica Fabiano.

A prefeitura de Maricá agora pretende ampliar o serviço oferecido. Mais 10 ônibus serão comprados no mês de junho com o objeto de diminuir o intervalo de espera e fazer ligação entre bairros que hoje não são atendidos.

