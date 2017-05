Após cortes de Doria, Programa VAI aprova 78 projetos a menos que em 2016

Criado em 2003, na gestão Marta Suplicy, para fomentar atividades culturais de jovens de baixa renda, sobretudo na periferia da capital paulista, o Programa de Valorização das Iniciativas Culturais (VAI) sofreu uma redução significativa no número de projetos selecionados neste primeiro ano da gestão do prefeito João Doria (PSDB), em relação aos anteriores. O resultado divulgado ontem pela Secretaria Municipal da Cultura, após um mês de atraso, trouxe 153 projetos aprovados nas duas modalidades do programa. São 78 projetos a menos que na seleção do ano passado.

Atualmente, o programa é dividido em duas modalidades. A primeira financia projetos de até R$ 40 mil e nela foram aprovados 99 iniciativas neste ano, ante 169 em 2016. Para a segunda modalidade, está previsto orçamento de R$ 80 mil para 54 projetos, oito a menos do que no ano passado. Em 2015, haviam sido foram selecionados 170 projetos no VAI I e 61 no II.

O principal motivo para a redução no número de projetos foi o congelamento de 47% da verbas da cultura. Para este ano, estava prevista a destinação de R$ 12 milhões para realização do VAI, mas a gestão Doria congelou R$ 4,5 milhões (35%). Os R$ 8,3 milhões que ficaram as duas modalidades são 17% inferiores ao montante orçado no anos passado, próximo de R$ 10 milhões.

No final de março, artistas e trabalhadores da Cultura protestaram contra o congelamento de verbas da gestão Doria, instalando geladeiras em frente à prefeitura da capital paulista. A Frente Única da Cultura SP, que exige o descongelamento total dos R$ 362 milhões que ainda estão parados na secretaria, prepara uma nova manifestação para o próximo dia 16. O Secretário Municipal da Cultura, André Sturm, disse que trabalharia pelo descongelamento, mas, até agora, pouco avançou.

Os cortes de Doria na cultura também atingiram a Virada Cultural, que vai ocorrer nos próximos dias 20 e 21, com redução orçamentária de R$ 15 milhões para R$ 13 milhões e diminuição no número atrações na periferia e retirada dos grandes shows da região central.

Confira a lista dos projetos aprovados:









Número de Inscrição





Nome do Proponente/Nome Social





Nome do Projeto









BPM 004





LUCIANA ALINE APARECIDA RIBEIRO SILVA





SLAM DAS MINAS SP









BPM 017





THAIS F GONÇALVES DE LIMA





CAROLINAS SOLTEM SUAS VOZES APRESENTA O ESPETÁCULO "NEGRASSÃO"









BPM 028





ANNA LETYCIA MAFFRA OTTONI





MÃE NA RODA









BPM 041





RAFAEL ANDRADE FERREIRA DOS SANTOS





RESPEITO É PRA QUEM TEM









CCB 028





CAMILA ODARA SANTA RITA CARNEIRO





AS MINA NA CENA DO HIP HOP









CCB 047





ESTELA DOS SANTOS





QUARTO COMPACTO









CCB 073





VICTOR CLEMENTE CANDIDO





TRANSFERÊNCIA









CCB 095





JONATAS FIGUEIREDO PEREIRA





ESTUDIO COMUNITARIO CB3









CCJ 015





JUSCELINO DA SILVA NASCIMENTO





TAIPAZ









CCJ 045





ANDRESSA PROTI DE OLIVEIRA





BATON, CABELO, ATITUDE E DANÇA: FESTIVAL DE B.GIRLS PERIFÉRICAS EM BATALHA









CCJ 046





GUSTAVO SIQUEIRA PERPÉTUO





BLACK FEST DANÇA PERIFÉRICA









CCJ 071





WILSON ROBERTO RODRIGO GUILHERME





RETRATOS INTIMOS









CCJ 073





TAMIRES DE LIMA SILVA





VIELA 4: EXPERIÊNCIAS E AÇÕES COMUNITÁRIA









CCJ 074





BEATRIZ NOGUEIRA





BRINCADEIRAS MUSICAIS









CCJ 085





SALOMÃO POLEGAR ALVES SILVA





ANANSE









CCSM 024





AGATA DE JESUS MOURA





PROJETO VOZ PRETA









CDU 010





MARIANA ROSA FRANCISCA TEIXEIRA





A BELEZA DA MULHER NEGRA









CDU 029





AGNUS DE OLIVEIRA FREITAS





QUANDO ME DESCOBRI REALEZA









CDU 046





VICTOR RODRIGUES DE CARVALHO





DA QUEBRADA PARA O MUNDO









CDU 047





CAROLINE FERREIRA MARQUES DA SILVA





PERIFERIA NEWS PALHEIROS









CDU 066





MARIA EDUARDA FIGUEIROA SILVA





PERIFERIA (R) EXISTE









CDU 067





DAVID ALMEIDA GODOI





ENTRE VIELAS









CDU 068





JAMYLE HELLEN GONÇALVES SANTOS





DA LAMA NASCE A FLOR DE LOTUS









CDU 084





SARAH HELLEN GALVÃO SOUZA





FESTIVAL MAÇÃS - MULHERES, VISTA-SE DE MÚSICA









CDU 096





NATALIA SOUSA MATARAZZO





SARAU DAS MINA









CJA 003





TAINA C ALMEIDA





PERIFERIA VAI AO CENTRO- LOCAIS DE OCUPAÇÃO, CONQUISTA,HISTÓRIA, MEMÓRIA AFRO BRASILEIRA









CJA 007





ROGÉRIO MARCONDES





O ENCANTAMENTO DA DANÇA PELO BRINCAR









CJA 035





WELLINGTON P. DONIZETE





MUSICA NO CIC









CT 011





JACQUELINE NASCIMENTO SANTANA





BLACK MEETING









CT 012





KENNEDY BELIZÁRIO DOREA





VIBE SOUND









CT 014





LORENA PAIVA FERREIRA FREITAS





LETRA PRETA









CT 020





THAYS MOURA ROCHA





A QUEBRA DA QUARTA PAREDE









CT 030





EVANDRO CESAR DA SILVA





RETRATO FALADO









CT 040





PAMELA REGINA DA SILVA MOURÃO





SOBRA DE FEIRA









CT 045





JEAN MULLER





BREAKING INVADE









on-1141773506





FRANCISCO RENNER S CARVALHO





O CIRCO REEXISTE NO GRAJAU









on- 1014304746





SOBRE RESISTÊNCIA E SURTO





Dança









on-1213339754





BARBARA OLIVA FREITAS DE OLIVEIRA





TRAVESSIA









on-1454604046





JESSICA NOGUEIRA DE QUEIROZ





Adelia e Carolina









on-1621387604





LARISSA JULIA LOPES BARBOSA





FILHOS DA RUA









on-1623269560





GUILHERME MOREIRA SANTOS





OLHAR DE ELEFANTE









on-1712132344





VICTOR DE SOUZA CRISPIM





NOIZ ANIMA









on-1759586070





ANDREI ALVES JESUS





FRAGMENTOS DA ARTE









on-1968119092





Pauliana Moreira Reis





Festival Cultural Pangeia – Edição das Américas









on-2027555490





RAFAELA OLIVEIRA CASTRO





MULHER - MEIOS UTÓPICOS DE LUTA CONTRA A HIPERGENITALIZAÇÃO COMO EMPATE E RESISTÊNCIA









on-297158654





ANDRESSA HABYAK CANDIDO VIEIRA





PROJETO VOZERIO









on-37556813





ANA CRISTINA BATISTA GOMES





QUADRINHO NACIONAL









on-405026785





RINALDO FERREIRA DA SILVA





RASTROS









on-409038185





ALESSANDRA ALVES DE CARVALHO





PROJETO ARTEFERIA PERUS









on-4731430





THIAGO SILVA





QUEBRADA MAQUIADA









on-492850299





JEREMIAS NUNES DE JESUS





PERI ALTO EM CENA









on-643508749





TAUS DA COSTA MOREIRA





DITADURA GAY









on-845441417





AILTON MARTINS DA SILVA





DO TERREIRO AO SAMBA, 100 ANOS DE HISTÓRIA









on-999847528





JENIFFER MENDES DE MENEZES





CUBO TÓXICO CIRCULAÇÃO









PE 016





LARINA TORRES SANTANA DE JESUS





CONTRACENANDO









PE 028





ADAM M SANTOS





PROSA POETICA









PE 070





SARAH REGINA DE MATOS FERREIRA





(SOB) RE MEDIDAS









PE 081





NÚBIA ABE





TRAJETOS CELULARES // NÃO HISTÓRICOS









PR 003





EDSON JOSE BORGES UZQUEDO





KANTUTA









PR 018





DAIANE COSTA LIMA





ORFEU









SMC 005





JEFFERSON GASPARETO KOUNOVSKY





FOCO NA QUEBRADA









SMC 009





MAURÍCIO DE ALMEIDA GONÇALVES





EXPRESSÕES SINGULARES, A ARTE DE PRODUZIR SENTIDOS









SMC 011





OLGA APARECIDA OLIVEIRA LOPES





COMER CULTURA É (VIVER) - VEREDAS









SMC 014





ISIDRO CHICULO SANENE





RAÍZES









SMC 039





AMANDA AZEVEDO BASTOS DE SIQUEIRA





JOGA NA RODA









SMC 063





FERNANDA RICARDO





SOBRE (VIVER): O QUE ACONTECE DEPOIS DO ESTUPRO









SMC 065





MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA





OS SONHOS DE HELENAS









SMC 067





MARCOS VIDAL QUISPE CASTILLO





LUZ PARA TODOS









SMC 081





ANDRÉ LUIZ SILVA RIBEIRO





BIBLIOTECA EM AÇÃO - AQUI TEM HIP HOP









SMC 084





LUCAS NEVES DE MADUREIRA





KIZILA









SMC 112





RAFAEL DIAS DE CARVALHO





VILA DIVA ARTE COLETIVA II









SMC 124





EDJANE MARIA DE LIMA





SARAU URUTU: MEMORIAL POÉTICO SÍTIO MIRIM









SMC 125





DARLAINE JANAÍNA DE SOUZA





SAMBA ROCK INUSITADO









SMC 147





MONIQUE LUPI MENDES





PATACORI: JUVENTUDE E AUDIOVISUAL NOS TERREIROS









SMC 148





JULIA BIAGGIOLI





OPORAEI CAUJO









SMC 156





GUILERME DANILO ARAUJO DE SALES





PIRALAIZE FESTIVAL









SMC 167





MAYARA PEREIRA DE SOUZA





EMPODERE - CÍNEGO









SMC 176





JOICE SOARES DE MATOS





VOZES FEMININAS NA CULTURA DE FUTEBOL DA VÁRZEA









SMC 206





RODOLFO ALMEIDA DA SILVA





ESTAÇÃO HIP HOP









SMC 209





LUIS FERNANDO





REDES OPERÁRIAS









SMC 212





MUNIQUE MENDES DA COSTA





COLOCAR DE PÉ









SMC 232





HENRIQUE SANTOS SILVA





FALA QUEBRADA!









SMC 249





HIGOR PEREIRA





SEN-S-AÇÕES









SMC 261





JANETE ALINE ESPEJO TITO





POESIA NO DIA A DIA









SMC 283





LAIS FERREIRA DOS SANTOS





NUTRIR DO SABOR AO SABER









SMC 302





LETYCIA DO NASCIMENTO SIMÕES





LATINAS









SMC 331





KAROLINA DESIREÉ VARGEM RODRIGUES





YALODE MULHERES (RE) EXISTINDO









SMC 335





ALEX ANTONIO DE ARAÚJO





DOS OLHARES NASCE O GRITO









SMC 338





MATHEUS DE ANDRADE MARTINS





TRANSVIADAS LIBERTÁRIAS









SMC 343





FELLIPE RAUL SOUZA E SILVA





NEGRALIZANDO









SMC 354





LUCAS PARDIN





CÔNCAVO









SMC 375





GABRIELA VITORIA RIOS DE CARVALHO





TEM QUE VER PRA CRER









SMC 415





WILLIAM SILVA DA COSTA





ANE SARAU JACÓ









SMC 422





ALANDSON LIMA DA SILVA





NÃO APRENDI









SMC 429





ROGER V DA SILVA





ESPETÁCULO DE DANÇA INTELIGÊNCIA AMBIENTAL









SMC 435





PRISCILA GUEDES RODRIGUES DOS SANTOS





PRETO URBANO









SMC 436





PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS





VIVENDO E BATUQUE









TIT 001





VALUMIR ALVES - KAROI





MBORAEI PORÃETE - MÚSICA SAGRADA









TL 010





RICARDO SILVA





OFICINAS DE FILOSOFIA SOBRE O BEM VIVER









pré-selecionados na modalidade II









Número de Inscrição





Nome do Proponente / Nome Social





Nome do Projeto









BPM 008





ANNA CAROLINA DE FREITAS PEIXOTO





ESSA VIDA É UMA VIAGEM









CCB 086





WAGNER DE OLIVEIRA





HIP HOP RAP HISTÓRICO









CCJ 008





ALESSANDRA TAVARES D'AVANZO





BAQUE DE RESISTÊNCIA









CCSM 010





ROSANA RICARTE GOMES





(EM) CARNE VIVA









CCSM 015





BRUNO MARTOS TEIXEIRA





COMUNIDADE CRIATIVA -JARDIM ELBA









CCSM 023





MICHELE APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA





ESPAÇO ABERTO PARA A DIVERSIDADE SEXUAL DE GÊNERO NA PERIFERIA II









CDU 006





KLEBER LUIS GONÇALVES





ESQUEMA NOISE UNDERGROUND









CDU 082





ANDREA PEREIRA VIANA





OLHARES DE UMA SÃO PAULO INCLUSIVA









CJA 018





REGINALDO DE PAULA CAMPOS





GRAFFITI ABRINDO JANELAS E COLORINDO A QUEBRADA









CRAI 005





ELVIRA RIBA HERNÁNDEZ





JIWASA-LAKITAS SINCHI WARMIS









CT 001





FILIPE FREIRE DA SILVA





GRAFFITI MOVIE









CT 005





ADRIANO MONTENEGRO DA TRINDADE





CIA GRAMAVERDE NAS ESCOLAS









CT 043





JONATHAN BREHMER PEREIRA





CIRCUITO OTM









on-1123312069





MARIA PEREIRA CARVALHO





MINASÓ LADO LESTE DELAS









on-1179873708





Felippe Peneluc dos Santos





O Contém-ner 011 e os atos para a rEvolução









on-224070948





RENAN TELES DE MELO





FOTOGRAFIA POPULAR BRASILEIRA









on-407178399





MARIA SOCORRO SOARES SOUSA





CAPORIMBÓ ÁLAMOS: CULTURA POPULAR









on-580338099





RENATO SANTOS SILVA





MANIFESTO DA BICHA PRETA









on-742806847





LUAN CARDOSO DE CARVALHO





PRECÁRIAS E RESILIENTES - CURTA FICCIONAL/CINEMA DOCUMENTAL









PE 022





ELITON TADEU DE JESUS





ZUMBIIDO AFROPERCUSSIVO









PE 043





ABIMAEL MARCELO SILVA DE ALMEIDA





COMPOSIÇÃO VIVA









PR 004





JESSICA A. MAGALHÃES





EM PODER A ELAS









SMC 002





MARCOS ANTONIO SERAFIM BERNARDES JR.





DANÇA EM QUADRINHOS: CAPÍTULO FINAL









SMC 003





LUCAS FERREIRA PEREIRA





NOVO OLHAR: CONHECENDO E DESVENDANDO O CULTO AFRO-BRASILEIRO









SMC 020





ADRIANO VICENTINI





ARENA DO FLOW









SMC 041





DEBORAH PAVANI MOTTA





AFROFUTURISMO









SMC 078





ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA





OMO ERÊ









SMC 110





THAIS CRISTINE PRADO MARTINS





PROJETO EWÉ









SMC 134





FABIO MONTEIRO PEREIRA (AKINS KINTÉ)





AQUILOMBANDO VERSOS









SMC 161





BRUNO DA S. CAVALCANTE





CABARET D'ÁGUA - NAS PERIFERIDAS DA CIDADE









SMC 177





MAITÊ DE OLIVEIRA FREITAS





SAMBA SAMPA - AS IMPRESSÕES, AS ESCRITAS E VOZ DA MEMÓRIA DO SAMBA EM SÃO PAULO









SMC 178





LUIZ ALBERTO VALÉRIO VALÚ





NOS 4 CANTOS DO JONGO









SMC 218





MARCIANO VENTURA FOURNY





LITERATURA NEGRA - PALAVRAS QUE RESISTEM A FORÇA DO CALAR









SMC 239





ALINE ROSENA DA SILVA





CONSTANTE INOVAÇÃO









SMC 260





JENNIFER DA SILVA OLIVEIRA





II CIRCUITO FEMINISTA DE ARTES









SMC 265





PATRICK CASTILHO DOS SANTOS





PALHAÇOS EM CLOWNSTRUÇÃO - O CABARÉ FODACCIO









SMC 284





ANNA CAROLINA VIEIRA SANTOS





QUEM TE PENTEIA?









SMC 306





JULIANA FERREIRA LEME





ZS: ZONA DE BRINCAR - PORQUE A GENTE CONTINUA BRINCANDO AQUI









SMC 316





AMANDA DE LIMA OLIVEIRA





JOAUQIM, O FUSCA QUE CONTAVA HISTÓRIAS









SMC 385





ANDRÉ PEREIRA MOREIRA





MOINHO JOVEM









SMC 404





EDUARDO ALCON QUINTANILHA





TERMINAL 10MG









SMC 424





FELIPE LUCAS DA SILVA





EPI - ESCOLA POPULAR DE ILUMINAÇÃO









SMC 442





SANDRA REGINA BORGUETI DA SILVA





HIP HOP CHESS THE STREETS









TIJ 001





JANDIRA MAYARA VILAR MARTIM





TATÁYPY - CASA DA MULHER GUARANI









TIT 002





JANETE JERÁ POTY MARTINS





MA´ETY PY NHANHEMBO´E - INCENTIVO DE PLANTIO PARA AS CRIANÇAS









CCB 060





ROGERIO NASCIMENTO OLIVIERA





PÉ NO TERREIRO: DESENVOLVIMENTO E LEGADO DOS TERREIROS AFRO NA PERIFERIA DE SÃO PAULO









CT 009





JÉSSICA AMANDA OLIVEIRA DA SILVA BRUNO





A SELVAGEM CIDADE DE PEDRA E OS CORPOS INVISÍVEIS









PE 074





ANTONIO CARLOS CAZUZA





SAMBA NO VEREDAS









PR 008





ANA PAULA BARBOSA





ESPAÇO CULTURAL BRITO BROCA- A CULTURA E SUAS RAÍZES









on-154421200





ANDERSON LUIS DOS SANTOS TEODOZIO





SAMBA NA 2









on-1959293839





DANIELLE ROCHA OLIVEIRA





GERAÇÕES DE MULHERES FEMININO EM GERAL









on-406651126





FERNANDA APARECIDA SOUSA NUNES





UMA CARTOGRAFIA DA EXPLORAÇÃO









on-552473030





PATRÍCIA DA SILVA LEAL





TRÂNSITOS ENTRE TRADIÇÕES AFRICANAS/AFRO-BRASILEIRAS E ARTES DA PALAVRA - PRIMEIRA EDUÇÃO DO ENCONTRO ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO SOBRE TRADIÇÃO ORAL









PE 037





RUBENS HENRIQUE SOUSA REIS





FAVELA VIVA









