Após cortes de Doria, Programa VAI aprova 78 projetos a menos que em 2016

Criado em 2003, na gestão Marta Suplicy, para fomentar atividades culturais de jovens de baixa renda, sobretudo na periferia da capital paulista, o Programa de Valorização das Iniciativas Culturais (VAI) sofreu uma redução significativa no número de projetos selecionados neste primeiro ano da gestão do prefeito João Doria (PSDB), em relação aos anteriores. O resultado divulgado ontem pela Secretaria Municipal da Cultura, após um mês de atraso, trouxe 153 projetos aprovados nas duas modalidades do programa. São 78 projetos a menos que na seleção do ano passado.
Atualmente, o programa é dividido em duas modalidades. A primeira financia projetos de até R$ 40 mil e nela foram aprovados 99 iniciativas neste ano, ante 169 em 2016. Para a segunda modalidade, está previsto orçamento de R$ 80 mil para 54 projetos, oito a menos do que no ano passado. Em 2015, haviam sido foram selecionados 170 projetos no VAI I e 61 no II.
O principal motivo para a redução no número de projetos foi o congelamento de 47% da verbas da cultura. Para este ano, estava prevista a destinação de R$ 12 milhões para realização do VAI, mas a gestão Doria congelou R$ 4,5 milhões (35%). Os R$ 8,3 milhões que ficaram as duas modalidades são 17% inferiores ao montante orçado no anos passado, próximo de R$ 10 milhões.
No final de março, artistas e trabalhadores da Cultura protestaram contra o congelamento de verbas da gestão Doria, instalando geladeiras em frente à prefeitura da capital paulista. A Frente Única da Cultura SP, que exige o descongelamento total dos R$ 362 milhões que ainda estão parados na secretaria, prepara uma nova manifestação para o próximo dia 16. O Secretário Municipal da Cultura, André Sturm, disse que trabalharia pelo descongelamento, mas, até agora, pouco avançou.
Os cortes de Doria na cultura também atingiram a Virada Cultural, que vai ocorrer nos próximos dias 20 e 21, com redução orçamentária de R$ 15 milhões para R$ 13 milhões e diminuição no número atrações na periferia e retirada dos grandes shows da região central.
Confira a lista dos projetos aprovados:
Número de Inscrição
Nome do Proponente/Nome Social
Nome do Projeto
BPM 004
LUCIANA ALINE APARECIDA RIBEIRO SILVA
SLAM DAS MINAS SP
BPM 017
THAIS F GONÇALVES DE LIMA
CAROLINAS SOLTEM SUAS VOZES APRESENTA O ESPETÁCULO "NEGRASSÃO"
BPM 028
ANNA LETYCIA MAFFRA OTTONI
MÃE NA RODA
BPM 041
RAFAEL ANDRADE FERREIRA DOS SANTOS
RESPEITO É PRA QUEM TEM
CCB 028
CAMILA ODARA SANTA RITA CARNEIRO
AS MINA NA CENA DO HIP HOP
CCB 047
ESTELA DOS SANTOS
QUARTO COMPACTO
CCB 073
VICTOR CLEMENTE CANDIDO
TRANSFERÊNCIA
CCB 095
JONATAS FIGUEIREDO PEREIRA
ESTUDIO COMUNITARIO CB3
CCJ 015
JUSCELINO DA SILVA NASCIMENTO
TAIPAZ
CCJ 045
ANDRESSA PROTI DE OLIVEIRA
BATON, CABELO, ATITUDE E DANÇA: FESTIVAL DE B.GIRLS PERIFÉRICAS EM BATALHA
CCJ 046
GUSTAVO SIQUEIRA PERPÉTUO
BLACK FEST DANÇA PERIFÉRICA
CCJ 071
WILSON ROBERTO RODRIGO GUILHERME
RETRATOS INTIMOS
CCJ 073
TAMIRES DE LIMA SILVA
VIELA 4: EXPERIÊNCIAS E AÇÕES COMUNITÁRIA
CCJ 074
BEATRIZ NOGUEIRA
BRINCADEIRAS MUSICAIS
CCJ 085
SALOMÃO POLEGAR ALVES SILVA
ANANSE
CCSM 024
AGATA DE JESUS MOURA
PROJETO VOZ PRETA
CDU 010
MARIANA ROSA FRANCISCA TEIXEIRA
A BELEZA DA MULHER NEGRA
CDU 029
AGNUS DE OLIVEIRA FREITAS
QUANDO ME DESCOBRI REALEZA
CDU 046
VICTOR RODRIGUES DE CARVALHO
DA QUEBRADA PARA O MUNDO
CDU 047
CAROLINE FERREIRA MARQUES DA SILVA
PERIFERIA NEWS PALHEIROS
CDU 066
MARIA EDUARDA FIGUEIROA SILVA
PERIFERIA (R) EXISTE
CDU 067
DAVID ALMEIDA GODOI
ENTRE VIELAS
CDU 068
JAMYLE HELLEN GONÇALVES SANTOS
DA LAMA NASCE A FLOR DE LOTUS
CDU 084
SARAH HELLEN GALVÃO SOUZA
FESTIVAL MAÇÃS - MULHERES, VISTA-SE DE MÚSICA
CDU 096
NATALIA SOUSA MATARAZZO
SARAU DAS MINA
CJA 003
TAINA C ALMEIDA
PERIFERIA VAI AO CENTRO- LOCAIS DE OCUPAÇÃO, CONQUISTA,HISTÓRIA, MEMÓRIA AFRO BRASILEIRA
CJA 007
ROGÉRIO MARCONDES
O ENCANTAMENTO DA DANÇA PELO BRINCAR
CJA 035
WELLINGTON P. DONIZETE
MUSICA NO CIC
CT 011
JACQUELINE NASCIMENTO SANTANA
BLACK MEETING
CT 012
KENNEDY BELIZÁRIO DOREA
VIBE SOUND
CT 014
LORENA PAIVA FERREIRA FREITAS
LETRA PRETA
CT 020
THAYS MOURA ROCHA
A QUEBRA DA QUARTA PAREDE
CT 030
EVANDRO CESAR DA SILVA
RETRATO FALADO
CT 040
PAMELA REGINA DA SILVA MOURÃO
SOBRA DE FEIRA
CT 045
JEAN MULLER
BREAKING INVADE
on-1141773506
FRANCISCO RENNER S CARVALHO
O CIRCO REEXISTE NO GRAJAU
on- 1014304746
SOBRE RESISTÊNCIA E SURTO
Dança
on-1213339754
BARBARA OLIVA FREITAS DE OLIVEIRA
TRAVESSIA
on-1454604046
JESSICA NOGUEIRA DE QUEIROZ
Adelia e Carolina
on-1621387604
LARISSA JULIA LOPES BARBOSA
FILHOS DA RUA
on-1623269560
GUILHERME MOREIRA SANTOS
OLHAR DE ELEFANTE
on-1712132344
VICTOR DE SOUZA CRISPIM
NOIZ ANIMA
on-1759586070
ANDREI ALVES JESUS
FRAGMENTOS DA ARTE
on-1968119092
Pauliana Moreira Reis
Festival Cultural Pangeia – Edição das Américas
on-2027555490
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO
MULHER - MEIOS UTÓPICOS DE LUTA CONTRA A HIPERGENITALIZAÇÃO COMO EMPATE E RESISTÊNCIA
on-297158654
ANDRESSA HABYAK CANDIDO VIEIRA
PROJETO VOZERIO
on-37556813
ANA CRISTINA BATISTA GOMES
QUADRINHO NACIONAL
on-405026785
RINALDO FERREIRA DA SILVA
RASTROS
on-409038185
ALESSANDRA ALVES DE CARVALHO
PROJETO ARTEFERIA PERUS
on-4731430
THIAGO SILVA
QUEBRADA MAQUIADA
on-492850299
JEREMIAS NUNES DE JESUS
PERI ALTO EM CENA
on-643508749
TAUS DA COSTA MOREIRA
DITADURA GAY
on-845441417
AILTON MARTINS DA SILVA
DO TERREIRO AO SAMBA, 100 ANOS DE HISTÓRIA
on-999847528
JENIFFER MENDES DE MENEZES
CUBO TÓXICO CIRCULAÇÃO
PE 016
LARINA TORRES SANTANA DE JESUS
CONTRACENANDO
PE 028
ADAM M SANTOS
PROSA POETICA
PE 070
SARAH REGINA DE MATOS FERREIRA
(SOB) RE MEDIDAS
PE 081
NÚBIA ABE
TRAJETOS CELULARES // NÃO HISTÓRICOS
PR 003
EDSON JOSE BORGES UZQUEDO
KANTUTA
PR 018
DAIANE COSTA LIMA
ORFEU
SMC 005
JEFFERSON GASPARETO KOUNOVSKY
FOCO NA QUEBRADA
SMC 009
MAURÍCIO DE ALMEIDA GONÇALVES
EXPRESSÕES SINGULARES, A ARTE DE PRODUZIR SENTIDOS
SMC 011
OLGA APARECIDA OLIVEIRA LOPES
COMER CULTURA É (VIVER) - VEREDAS
SMC 014
ISIDRO CHICULO SANENE
RAÍZES
SMC 039
AMANDA AZEVEDO BASTOS DE SIQUEIRA
JOGA NA RODA
SMC 063
FERNANDA RICARDO
SOBRE (VIVER): O QUE ACONTECE DEPOIS DO ESTUPRO
SMC 065
MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA
OS SONHOS DE HELENAS
SMC 067
MARCOS VIDAL QUISPE CASTILLO
LUZ PARA TODOS
SMC 081
ANDRÉ LUIZ SILVA RIBEIRO
BIBLIOTECA EM AÇÃO - AQUI TEM HIP HOP
SMC 084
LUCAS NEVES DE MADUREIRA
KIZILA
SMC 112
RAFAEL DIAS DE CARVALHO
VILA DIVA ARTE COLETIVA II
SMC 124
EDJANE MARIA DE LIMA
SARAU URUTU: MEMORIAL POÉTICO SÍTIO MIRIM
SMC 125
DARLAINE JANAÍNA DE SOUZA
SAMBA ROCK INUSITADO
SMC 147
MONIQUE LUPI MENDES
PATACORI: JUVENTUDE E AUDIOVISUAL NOS TERREIROS
SMC 148
JULIA BIAGGIOLI
OPORAEI CAUJO
SMC 156
GUILERME DANILO ARAUJO DE SALES
PIRALAIZE FESTIVAL
SMC 167
MAYARA PEREIRA DE SOUZA
EMPODERE - CÍNEGO
SMC 176
JOICE SOARES DE MATOS
VOZES FEMININAS NA CULTURA DE FUTEBOL DA VÁRZEA
SMC 206
RODOLFO ALMEIDA DA SILVA
ESTAÇÃO HIP HOP
SMC 209
LUIS FERNANDO
REDES OPERÁRIAS
SMC 212
MUNIQUE MENDES DA COSTA
COLOCAR DE PÉ
SMC 232
HENRIQUE SANTOS SILVA
FALA QUEBRADA!
SMC 249
HIGOR PEREIRA
SEN-S-AÇÕES
SMC 261
JANETE ALINE ESPEJO TITO
POESIA NO DIA A DIA
SMC 283
LAIS FERREIRA DOS SANTOS
NUTRIR DO SABOR AO SABER
SMC 302
LETYCIA DO NASCIMENTO SIMÕES
LATINAS
SMC 331
KAROLINA DESIREÉ VARGEM RODRIGUES
YALODE MULHERES (RE) EXISTINDO
SMC 335
ALEX ANTONIO DE ARAÚJO
DOS OLHARES NASCE O GRITO
SMC 338
MATHEUS DE ANDRADE MARTINS
TRANSVIADAS LIBERTÁRIAS
SMC 343
FELLIPE RAUL SOUZA E SILVA
NEGRALIZANDO
SMC 354
LUCAS PARDIN
CÔNCAVO
SMC 375
GABRIELA VITORIA RIOS DE CARVALHO
TEM QUE VER PRA CRER
SMC 415
WILLIAM SILVA DA COSTA
ANE SARAU JACÓ
SMC 422
ALANDSON LIMA DA SILVA
NÃO APRENDI
SMC 429
ROGER V DA SILVA
ESPETÁCULO DE DANÇA INTELIGÊNCIA AMBIENTAL
SMC 435
PRISCILA GUEDES RODRIGUES DOS SANTOS
PRETO URBANO
SMC 436
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS
VIVENDO E BATUQUE
TIT 001
VALUMIR ALVES - KAROI
MBORAEI PORÃETE - MÚSICA SAGRADA
TL 010
RICARDO SILVA
OFICINAS DE FILOSOFIA SOBRE O BEM VIVER
pré-selecionados na modalidade II
Número de Inscrição
Nome do Proponente / Nome Social
Nome do Projeto
BPM 008
ANNA CAROLINA DE FREITAS PEIXOTO
ESSA VIDA É UMA VIAGEM
CCB 086
WAGNER DE OLIVEIRA
HIP HOP RAP HISTÓRICO
CCJ 008
ALESSANDRA TAVARES D'AVANZO
BAQUE DE RESISTÊNCIA
CCSM 010
ROSANA RICARTE GOMES
(EM) CARNE VIVA
CCSM 015
BRUNO MARTOS TEIXEIRA
COMUNIDADE CRIATIVA -JARDIM ELBA
CCSM 023
MICHELE APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA
ESPAÇO ABERTO PARA A DIVERSIDADE SEXUAL DE GÊNERO NA PERIFERIA II
CDU 006
KLEBER LUIS GONÇALVES
ESQUEMA NOISE UNDERGROUND
CDU 082
ANDREA PEREIRA VIANA
OLHARES DE UMA SÃO PAULO INCLUSIVA
CJA 018
REGINALDO DE PAULA CAMPOS
GRAFFITI ABRINDO JANELAS E COLORINDO A QUEBRADA
CRAI 005
ELVIRA RIBA HERNÁNDEZ
JIWASA-LAKITAS SINCHI WARMIS
CT 001
FILIPE FREIRE DA SILVA
GRAFFITI MOVIE
CT 005
ADRIANO MONTENEGRO DA TRINDADE
CIA GRAMAVERDE NAS ESCOLAS
CT 043
JONATHAN BREHMER PEREIRA
CIRCUITO OTM
on-1123312069
MARIA PEREIRA CARVALHO
MINASÓ LADO LESTE DELAS
on-1179873708
Felippe Peneluc dos Santos
O Contém-ner 011 e os atos para a rEvolução
on-224070948
RENAN TELES DE MELO
FOTOGRAFIA POPULAR BRASILEIRA
on-407178399
MARIA SOCORRO SOARES SOUSA
CAPORIMBÓ ÁLAMOS: CULTURA POPULAR
on-580338099
RENATO SANTOS SILVA
MANIFESTO DA BICHA PRETA
on-742806847
LUAN CARDOSO DE CARVALHO
PRECÁRIAS E RESILIENTES - CURTA FICCIONAL/CINEMA DOCUMENTAL
PE 022
ELITON TADEU DE JESUS
ZUMBIIDO AFROPERCUSSIVO
PE 043
ABIMAEL MARCELO SILVA DE ALMEIDA
COMPOSIÇÃO VIVA
PR 004
JESSICA A. MAGALHÃES
EM PODER A ELAS
SMC 002
MARCOS ANTONIO SERAFIM BERNARDES JR.
DANÇA EM QUADRINHOS: CAPÍTULO FINAL
SMC 003
LUCAS FERREIRA PEREIRA
NOVO OLHAR: CONHECENDO E DESVENDANDO O CULTO AFRO-BRASILEIRO
SMC 020
ADRIANO VICENTINI
ARENA DO FLOW
SMC 041
DEBORAH PAVANI MOTTA
AFROFUTURISMO
SMC 078
ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA
OMO ERÊ
SMC 110
THAIS CRISTINE PRADO MARTINS
PROJETO EWÉ
SMC 134
FABIO MONTEIRO PEREIRA (AKINS KINTÉ)
AQUILOMBANDO VERSOS
SMC 161
BRUNO DA S. CAVALCANTE
CABARET D'ÁGUA - NAS PERIFERIDAS DA CIDADE
SMC 177
MAITÊ DE OLIVEIRA FREITAS
SAMBA SAMPA - AS IMPRESSÕES, AS ESCRITAS E VOZ DA MEMÓRIA DO SAMBA EM SÃO PAULO
SMC 178
LUIZ ALBERTO VALÉRIO VALÚ
NOS 4 CANTOS DO JONGO
SMC 218
MARCIANO VENTURA FOURNY
LITERATURA NEGRA - PALAVRAS QUE RESISTEM A FORÇA DO CALAR
SMC 239
ALINE ROSENA DA SILVA
CONSTANTE INOVAÇÃO
SMC 260
JENNIFER DA SILVA OLIVEIRA
II CIRCUITO FEMINISTA DE ARTES
SMC 265
PATRICK CASTILHO DOS SANTOS
PALHAÇOS EM CLOWNSTRUÇÃO - O CABARÉ FODACCIO
SMC 284
ANNA CAROLINA VIEIRA SANTOS
QUEM TE PENTEIA?
SMC 306
JULIANA FERREIRA LEME
ZS: ZONA DE BRINCAR - PORQUE A GENTE CONTINUA BRINCANDO AQUI
SMC 316
AMANDA DE LIMA OLIVEIRA
JOAUQIM, O FUSCA QUE CONTAVA HISTÓRIAS
SMC 385
ANDRÉ PEREIRA MOREIRA
MOINHO JOVEM
SMC 404
EDUARDO ALCON QUINTANILHA
TERMINAL 10MG
SMC 424
FELIPE LUCAS DA SILVA
EPI - ESCOLA POPULAR DE ILUMINAÇÃO
SMC 442
SANDRA REGINA BORGUETI DA SILVA
HIP HOP CHESS THE STREETS
TIJ 001
JANDIRA MAYARA VILAR MARTIM
TATÁYPY - CASA DA MULHER GUARANI
TIT 002
JANETE JERÁ POTY MARTINS
MA´ETY PY NHANHEMBO´E - INCENTIVO DE PLANTIO PARA AS CRIANÇAS
CCB 060
ROGERIO NASCIMENTO OLIVIERA
PÉ NO TERREIRO: DESENVOLVIMENTO E LEGADO DOS TERREIROS AFRO NA PERIFERIA DE SÃO PAULO
CT 009
JÉSSICA AMANDA OLIVEIRA DA SILVA BRUNO
A SELVAGEM CIDADE DE PEDRA E OS CORPOS INVISÍVEIS
PE 074
ANTONIO CARLOS CAZUZA
SAMBA NO VEREDAS
PR 008
ANA PAULA BARBOSA
ESPAÇO CULTURAL BRITO BROCA- A CULTURA E SUAS RAÍZES
on-154421200
ANDERSON LUIS DOS SANTOS TEODOZIO
SAMBA NA 2
on-1959293839
DANIELLE ROCHA OLIVEIRA
GERAÇÕES DE MULHERES FEMININO EM GERAL
on-406651126
FERNANDA APARECIDA SOUSA NUNES
UMA CARTOGRAFIA DA EXPLORAÇÃO
on-552473030
PATRÍCIA DA SILVA LEAL
TRÂNSITOS ENTRE TRADIÇÕES AFRICANAS/AFRO-BRASILEIRAS E ARTES DA PALAVRA - PRIMEIRA EDUÇÃO DO ENCONTRO ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO SOBRE TRADIÇÃO ORAL
PE 037
RUBENS HENRIQUE SOUSA REIS
FAVELA VIVA
Edição: Rede Brasil Atual