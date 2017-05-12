Esvaziamento

Após cortes de Doria, Programa VAI aprova 78 projetos a menos que em 2016

Confira os projetos aprovados. Lista dos selecionados foi divulgada ontem, com redução de 33% no número de projetos

Rede Brasil Atual

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João Doria, do PSDB, durante a posse como prefeito de São Paulo, em o 1º de janeiro / Rovena Rosa/Agência Brasil

Criado em 2003, na gestão Marta Suplicy, para fomentar atividades culturais de jovens de baixa renda, sobretudo na periferia da capital paulista, o Programa de Valorização das Iniciativas Culturais (VAI) sofreu uma redução significativa no número de projetos selecionados neste primeiro ano da gestão do prefeito João Doria (PSDB), em relação aos anteriores. O resultado divulgado ontem pela Secretaria Municipal da Cultura, após um mês de atraso, trouxe 153 projetos aprovados nas duas modalidades do programa. São 78 projetos a menos que na seleção do ano passado.

Atualmente, o programa é dividido em duas modalidades. A primeira financia projetos de até R$ 40 mil e nela foram aprovados 99 iniciativas neste ano, ante 169 em 2016. Para a segunda modalidade, está previsto orçamento de R$ 80 mil para 54 projetos, oito a menos do que no ano passado. Em 2015, haviam sido foram selecionados 170 projetos no VAI I e 61 no II.

O principal motivo para a redução no número de projetos foi o congelamento de 47% da verbas da cultura. Para este ano, estava prevista a destinação de R$ 12 milhões para realização do VAI, mas a gestão Doria congelou R$ 4,5 milhões (35%). Os R$ 8,3 milhões que ficaram as duas modalidades são 17% inferiores ao montante orçado no anos passado, próximo de R$ 10 milhões.

No final de março, artistas e trabalhadores da Cultura protestaram contra o congelamento de verbas da gestão Doria, instalando geladeiras em frente à prefeitura da capital paulista. A Frente Única da Cultura SP, que exige o descongelamento total dos R$ 362 milhões que ainda estão parados na secretaria, prepara uma nova manifestação para o próximo dia 16. O Secretário Municipal da Cultura, André Sturm, disse que trabalharia pelo descongelamento, mas, até agora, pouco avançou.

Os cortes de Doria na cultura também atingiram a Virada Cultural, que vai ocorrer nos próximos dias 20 e 21, com redução orçamentária de R$ 15 milhões para R$ 13 milhões e diminuição no número atrações na periferia e retirada dos grandes shows da região central.

Confira a lista dos projetos aprovados:

























































































































































































































































































































































































































































































































Número de Inscrição 

 Nome do Proponente/Nome Social

Nome do Projeto

BPM 004

LUCIANA ALINE APARECIDA RIBEIRO SILVA

SLAM DAS MINAS SP

BPM 017

THAIS F GONÇALVES DE LIMA

CAROLINAS SOLTEM SUAS VOZES APRESENTA O ESPETÁCULO "NEGRASSÃO"

BPM 028

ANNA LETYCIA MAFFRA OTTONI

MÃE NA RODA

BPM 041

RAFAEL ANDRADE FERREIRA DOS SANTOS

RESPEITO É PRA QUEM TEM

CCB 028

CAMILA ODARA SANTA RITA CARNEIRO

AS MINA NA CENA DO HIP HOP

CCB 047

ESTELA DOS SANTOS

QUARTO COMPACTO

CCB 073

VICTOR CLEMENTE CANDIDO

TRANSFERÊNCIA

CCB 095

JONATAS FIGUEIREDO PEREIRA

ESTUDIO COMUNITARIO CB3

CCJ 015

JUSCELINO DA SILVA NASCIMENTO

TAIPAZ

CCJ 045

ANDRESSA PROTI DE OLIVEIRA

BATON, CABELO, ATITUDE E DANÇA: FESTIVAL DE B.GIRLS PERIFÉRICAS EM BATALHA

CCJ 046

GUSTAVO SIQUEIRA PERPÉTUO

BLACK FEST DANÇA PERIFÉRICA

CCJ 071

WILSON ROBERTO RODRIGO GUILHERME

RETRATOS INTIMOS

CCJ 073

TAMIRES DE LIMA SILVA

VIELA 4: EXPERIÊNCIAS E AÇÕES COMUNITÁRIA

CCJ 074

BEATRIZ NOGUEIRA

BRINCADEIRAS MUSICAIS

CCJ 085

SALOMÃO POLEGAR ALVES SILVA

ANANSE

CCSM 024

AGATA DE JESUS MOURA

PROJETO VOZ PRETA

CDU 010

MARIANA ROSA FRANCISCA TEIXEIRA

A BELEZA DA MULHER NEGRA

CDU 029

AGNUS DE OLIVEIRA FREITAS

QUANDO ME DESCOBRI REALEZA

CDU 046

VICTOR RODRIGUES DE CARVALHO

DA QUEBRADA PARA O MUNDO

CDU 047

CAROLINE FERREIRA MARQUES DA SILVA

PERIFERIA NEWS PALHEIROS

CDU 066

MARIA EDUARDA FIGUEIROA SILVA

PERIFERIA (R) EXISTE

CDU 067

DAVID ALMEIDA GODOI

ENTRE VIELAS

CDU 068

JAMYLE HELLEN GONÇALVES SANTOS

DA LAMA NASCE A FLOR DE LOTUS

CDU 084

SARAH HELLEN GALVÃO SOUZA

FESTIVAL MAÇÃS - MULHERES, VISTA-SE DE MÚSICA

CDU 096

NATALIA SOUSA MATARAZZO

SARAU DAS MINA

CJA 003

TAINA C ALMEIDA

PERIFERIA VAI AO CENTRO- LOCAIS DE OCUPAÇÃO, CONQUISTA,HISTÓRIA, MEMÓRIA AFRO BRASILEIRA

CJA 007

ROGÉRIO MARCONDES

O ENCANTAMENTO DA DANÇA PELO BRINCAR

CJA 035

WELLINGTON P. DONIZETE

MUSICA NO CIC

CT 011

JACQUELINE NASCIMENTO SANTANA

BLACK MEETING

CT 012

KENNEDY BELIZÁRIO DOREA

VIBE SOUND

CT 014

LORENA PAIVA FERREIRA FREITAS

LETRA PRETA

CT 020

THAYS MOURA ROCHA

A QUEBRA DA QUARTA PAREDE

CT 030

EVANDRO CESAR DA SILVA

RETRATO FALADO

CT 040

PAMELA REGINA DA SILVA MOURÃO

SOBRA DE FEIRA

CT 045

JEAN MULLER

BREAKING INVADE

on-1141773506

FRANCISCO RENNER S CARVALHO

O CIRCO REEXISTE NO GRAJAU

on- 1014304746

SOBRE RESISTÊNCIA E SURTO

Dança

on-1213339754

BARBARA OLIVA FREITAS DE OLIVEIRA

TRAVESSIA

on-1454604046

JESSICA NOGUEIRA DE QUEIROZ

Adelia e Carolina

on-1621387604

LARISSA JULIA LOPES BARBOSA

FILHOS DA RUA

on-1623269560

GUILHERME MOREIRA SANTOS

OLHAR DE ELEFANTE

on-1712132344

VICTOR DE SOUZA CRISPIM

NOIZ ANIMA

on-1759586070

ANDREI ALVES JESUS

FRAGMENTOS DA ARTE

on-1968119092

Pauliana Moreira Reis

Festival Cultural Pangeia – Edição das Américas

on-2027555490

RAFAELA OLIVEIRA CASTRO

MULHER - MEIOS UTÓPICOS DE LUTA CONTRA A HIPERGENITALIZAÇÃO COMO EMPATE E RESISTÊNCIA

on-297158654

ANDRESSA HABYAK CANDIDO VIEIRA

PROJETO VOZERIO

on-37556813

ANA CRISTINA BATISTA GOMES

QUADRINHO NACIONAL

on-405026785

RINALDO FERREIRA DA SILVA

RASTROS

on-409038185

ALESSANDRA ALVES DE CARVALHO

PROJETO ARTEFERIA PERUS

on-4731430

THIAGO SILVA

QUEBRADA MAQUIADA

on-492850299

JEREMIAS NUNES DE JESUS

PERI ALTO EM CENA

on-643508749

TAUS DA COSTA MOREIRA

DITADURA GAY

on-845441417

AILTON MARTINS DA SILVA

DO TERREIRO AO SAMBA, 100 ANOS DE HISTÓRIA

on-999847528

JENIFFER MENDES DE MENEZES

CUBO TÓXICO CIRCULAÇÃO

PE 016

LARINA TORRES SANTANA DE JESUS

CONTRACENANDO

PE 028

ADAM M SANTOS

PROSA POETICA

PE 070

SARAH REGINA DE MATOS FERREIRA

(SOB) RE MEDIDAS

PE 081

NÚBIA ABE

TRAJETOS CELULARES // NÃO HISTÓRICOS

PR 003

EDSON JOSE BORGES UZQUEDO

KANTUTA

PR 018

DAIANE COSTA LIMA

ORFEU

SMC 005

JEFFERSON GASPARETO KOUNOVSKY

FOCO NA QUEBRADA

SMC 009

MAURÍCIO DE ALMEIDA GONÇALVES

EXPRESSÕES SINGULARES, A ARTE DE PRODUZIR SENTIDOS

SMC 011

OLGA APARECIDA OLIVEIRA LOPES

COMER CULTURA É (VIVER) - VEREDAS

SMC 014

ISIDRO CHICULO SANENE

RAÍZES

SMC 039

AMANDA AZEVEDO BASTOS DE SIQUEIRA

JOGA NA RODA

SMC 063

FERNANDA RICARDO

SOBRE (VIVER): O QUE ACONTECE DEPOIS DO ESTUPRO

SMC 065

MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA

OS SONHOS DE HELENAS

SMC 067

MARCOS VIDAL QUISPE CASTILLO

LUZ PARA TODOS

SMC 081

ANDRÉ LUIZ SILVA RIBEIRO

BIBLIOTECA EM AÇÃO - AQUI TEM HIP HOP

SMC 084

LUCAS NEVES DE MADUREIRA

KIZILA

SMC 112

RAFAEL DIAS DE CARVALHO

VILA DIVA ARTE COLETIVA II

SMC 124

EDJANE MARIA DE LIMA

SARAU URUTU: MEMORIAL POÉTICO SÍTIO MIRIM

SMC 125

DARLAINE JANAÍNA DE SOUZA

SAMBA ROCK INUSITADO

SMC 147

MONIQUE LUPI MENDES

PATACORI: JUVENTUDE E AUDIOVISUAL NOS TERREIROS

SMC 148

JULIA BIAGGIOLI

OPORAEI CAUJO

SMC 156

GUILERME DANILO ARAUJO DE SALES

PIRALAIZE FESTIVAL

SMC 167

MAYARA PEREIRA DE SOUZA

EMPODERE - CÍNEGO

SMC 176

JOICE SOARES DE MATOS

VOZES FEMININAS NA CULTURA DE FUTEBOL DA VÁRZEA

SMC 206

RODOLFO ALMEIDA DA SILVA

ESTAÇÃO HIP HOP

SMC 209

LUIS FERNANDO

REDES OPERÁRIAS

SMC 212

MUNIQUE MENDES DA COSTA

COLOCAR DE PÉ

SMC 232

HENRIQUE SANTOS SILVA

FALA QUEBRADA!

SMC 249

HIGOR PEREIRA

SEN-S-AÇÕES

SMC 261

JANETE ALINE ESPEJO TITO

POESIA NO DIA A DIA

SMC 283

LAIS FERREIRA DOS SANTOS

NUTRIR DO SABOR AO SABER

SMC 302

LETYCIA DO NASCIMENTO SIMÕES

LATINAS

SMC 331

KAROLINA DESIREÉ VARGEM RODRIGUES

YALODE MULHERES (RE) EXISTINDO

SMC 335

ALEX ANTONIO DE ARAÚJO

DOS OLHARES NASCE O GRITO

SMC 338

MATHEUS DE ANDRADE MARTINS

TRANSVIADAS LIBERTÁRIAS

SMC 343

FELLIPE RAUL SOUZA E SILVA

NEGRALIZANDO

SMC 354

LUCAS PARDIN

CÔNCAVO

SMC 375

GABRIELA VITORIA RIOS DE CARVALHO

TEM QUE VER PRA CRER

SMC 415

WILLIAM SILVA DA COSTA

ANE SARAU JACÓ

SMC 422

ALANDSON LIMA DA SILVA

NÃO APRENDI

SMC 429

ROGER V DA SILVA

ESPETÁCULO DE DANÇA INTELIGÊNCIA AMBIENTAL

SMC 435

PRISCILA GUEDES RODRIGUES DOS SANTOS

PRETO URBANO

SMC 436

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS

VIVENDO E BATUQUE

TIT 001

VALUMIR ALVES - KAROI

MBORAEI PORÃETE - MÚSICA SAGRADA

TL 010

RICARDO SILVA

OFICINAS DE FILOSOFIA SOBRE O BEM VIVER

 

pré-selecionados na modalidade II
























































































































































































































































































Número de Inscrição 

Nome do Proponente / Nome Social

 Nome do Projeto

BPM 008

ANNA CAROLINA DE FREITAS PEIXOTO

ESSA VIDA É UMA VIAGEM

CCB 086

WAGNER DE OLIVEIRA

HIP HOP RAP HISTÓRICO

CCJ 008

ALESSANDRA TAVARES D'AVANZO

BAQUE DE RESISTÊNCIA

CCSM 010

ROSANA RICARTE GOMES

(EM) CARNE VIVA

CCSM 015

BRUNO MARTOS TEIXEIRA

COMUNIDADE CRIATIVA -JARDIM ELBA

CCSM 023

MICHELE APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA

ESPAÇO ABERTO PARA A DIVERSIDADE SEXUAL DE GÊNERO NA PERIFERIA II

CDU 006

KLEBER LUIS GONÇALVES

ESQUEMA NOISE UNDERGROUND

CDU 082

ANDREA PEREIRA VIANA

OLHARES DE UMA SÃO PAULO INCLUSIVA

CJA 018

REGINALDO DE PAULA CAMPOS

GRAFFITI ABRINDO JANELAS E COLORINDO A QUEBRADA

CRAI 005

ELVIRA RIBA HERNÁNDEZ

JIWASA-LAKITAS SINCHI WARMIS

CT 001

FILIPE FREIRE DA SILVA

GRAFFITI MOVIE

CT 005

ADRIANO MONTENEGRO DA TRINDADE

CIA GRAMAVERDE NAS ESCOLAS

CT 043

JONATHAN BREHMER PEREIRA

CIRCUITO OTM

on-1123312069

MARIA PEREIRA CARVALHO

MINASÓ LADO LESTE DELAS

on-1179873708

Felippe Peneluc dos Santos

O Contém-ner 011 e os atos para a rEvolução

on-224070948

RENAN TELES DE MELO

FOTOGRAFIA POPULAR BRASILEIRA

on-407178399

MARIA SOCORRO SOARES SOUSA

CAPORIMBÓ ÁLAMOS: CULTURA POPULAR

on-580338099

RENATO SANTOS SILVA

MANIFESTO DA BICHA PRETA

on-742806847

LUAN CARDOSO DE CARVALHO

PRECÁRIAS E RESILIENTES - CURTA FICCIONAL/CINEMA DOCUMENTAL

PE 022

ELITON TADEU DE JESUS

ZUMBIIDO AFROPERCUSSIVO

PE 043

ABIMAEL MARCELO SILVA DE ALMEIDA

COMPOSIÇÃO VIVA

PR 004

JESSICA A. MAGALHÃES

EM PODER A ELAS

SMC 002

MARCOS ANTONIO SERAFIM BERNARDES JR.

DANÇA EM QUADRINHOS: CAPÍTULO FINAL

SMC 003

LUCAS FERREIRA PEREIRA

NOVO OLHAR: CONHECENDO E DESVENDANDO O CULTO AFRO-BRASILEIRO

SMC 020

ADRIANO VICENTINI

ARENA DO FLOW

SMC 041

DEBORAH PAVANI MOTTA

AFROFUTURISMO

SMC 078

ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA

OMO ERÊ

SMC 110

THAIS CRISTINE PRADO MARTINS

PROJETO EWÉ

SMC 134

FABIO MONTEIRO PEREIRA (AKINS KINTÉ)

AQUILOMBANDO VERSOS

SMC 161

BRUNO DA S. CAVALCANTE

CABARET D'ÁGUA - NAS PERIFERIDAS DA CIDADE

SMC 177

MAITÊ DE OLIVEIRA FREITAS

SAMBA SAMPA - AS IMPRESSÕES, AS ESCRITAS E VOZ DA MEMÓRIA DO SAMBA EM SÃO PAULO

SMC 178

LUIZ ALBERTO VALÉRIO VALÚ

NOS 4 CANTOS DO JONGO

SMC 218

MARCIANO VENTURA FOURNY

LITERATURA NEGRA - PALAVRAS QUE RESISTEM A FORÇA DO CALAR 

SMC 239

ALINE ROSENA DA SILVA

CONSTANTE INOVAÇÃO

SMC 260

JENNIFER DA SILVA OLIVEIRA

II CIRCUITO FEMINISTA DE ARTES

SMC 265

PATRICK CASTILHO DOS SANTOS

PALHAÇOS EM CLOWNSTRUÇÃO - O CABARÉ FODACCIO

SMC 284

ANNA CAROLINA VIEIRA SANTOS

QUEM TE PENTEIA?

SMC 306

JULIANA FERREIRA LEME

ZS: ZONA DE BRINCAR - PORQUE A GENTE CONTINUA BRINCANDO AQUI

SMC 316

AMANDA DE LIMA OLIVEIRA

JOAUQIM, O FUSCA QUE CONTAVA HISTÓRIAS

SMC 385

ANDRÉ PEREIRA MOREIRA

MOINHO JOVEM

SMC 404

EDUARDO ALCON QUINTANILHA

TERMINAL 10MG

SMC 424

FELIPE LUCAS DA SILVA

EPI - ESCOLA POPULAR DE ILUMINAÇÃO

SMC 442

SANDRA REGINA BORGUETI DA SILVA

HIP HOP CHESS THE STREETS

TIJ 001

JANDIRA MAYARA VILAR MARTIM

TATÁYPY - CASA DA MULHER GUARANI

TIT 002

JANETE JERÁ POTY MARTINS

MA´ETY PY NHANHEMBO´E - INCENTIVO DE PLANTIO PARA AS CRIANÇAS

CCB 060

ROGERIO NASCIMENTO OLIVIERA

PÉ NO TERREIRO: DESENVOLVIMENTO E LEGADO DOS TERREIROS AFRO NA PERIFERIA  DE SÃO PAULO

CT 009

JÉSSICA AMANDA OLIVEIRA DA SILVA BRUNO

A SELVAGEM CIDADE DE PEDRA E OS CORPOS INVISÍVEIS

PE 074

ANTONIO CARLOS CAZUZA

SAMBA NO VEREDAS

PR 008

ANA PAULA BARBOSA

ESPAÇO CULTURAL BRITO BROCA- A CULTURA E SUAS RAÍZES

on-154421200

ANDERSON LUIS DOS SANTOS TEODOZIO

SAMBA NA 2

on-1959293839

DANIELLE ROCHA OLIVEIRA

GERAÇÕES DE MULHERES FEMININO EM GERAL

on-406651126

FERNANDA APARECIDA SOUSA NUNES

UMA CARTOGRAFIA DA EXPLORAÇÃO

on-552473030

PATRÍCIA DA SILVA LEAL

TRÂNSITOS ENTRE TRADIÇÕES AFRICANAS/AFRO-BRASILEIRAS E ARTES DA PALAVRA - PRIMEIRA EDUÇÃO DO ENCONTRO ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO SOBRE TRADIÇÃO ORAL

PE 037

RUBENS HENRIQUE SOUSA REIS

FAVELA VIVA

Edição: Rede Brasil Atual