Londrina tem o técnico mais "antigo" do Campeonato Brasileiro

Em disputa contra o Internacional no próximo sábado (13), o Londrina Esporte Clube estreia na Série B do Campeonato Brasileiro com os olhos voltados na série A – espaço que não frequenta desde 1982.

Quem está à frente do tradicional time do interior do Paraná é o técnico Claudio Tencati, que, com seis anos na equipe, é o treinador com mais tempo em um mesmo clube no futebol nacional – e até mundial. Contratado em 2011, Tencati comemorou, em setembro passado, 200 jogos no comando do Londrina.

Para concretizar o sonho de retornar à série A, o time recebeu sete reforços, entre eles o atacante Jonas Belusso, um dos artilheiros do campeonato brasileiro pelo Brusque. Em 2016, apenas três pontos impediram que o Londrina estivesse entre os quatro primeiros da tabela e avançasse de série.

Este ano, o clube estreia tendo que enfrentar o time com o elenco mais caro da competição, já que Internacional não conseguiu ganhar os recursos que reverteriam o rebaixamento. O clube caiu para a série B no ano passado, mas apelou para órgãos jurídicos alegando que o zagueiro Victor Ramos, do Vitória, teria jogado de maneira irregular, o que tiraria pontos da equipe e pouparia o rebaixamento do time gaúcho.

Londrina e Internacional jogam às 16h30, no Estádio do Café, cidade do time paranaense.

Edição: Ednubia Ghisi