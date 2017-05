Lula lá em Curitiba

Cinquenta mil pessoas se reuniram em Curitiba durante o depoimento de Lula à operação Lava Jato. Foram dezenas de milhares de todos os cantos do país que se deslocaram à capital do Paraná para demonstrar o apoio popular ao ex-presidente. Tão importante quanto o que ocorreu durante cerca de cinco horas, dentro do prédio da Justiça Federal, foi o que ocorreu do lado de fora, nas ruas de Curitiba.

Esse apoio traduz a convicção de milhões de brasileiros/as de que o processo judicial contra Lula é, sobretudo, um processo político. A operação Lava Jato é parte central do golpe em curso no país, cujo objetivo é a retomada do projeto neoliberal, sem que o mesmo tenha sido aprovado nas urnas. Milhões de brasileiros/as já percebem como esse golpe afetará suas vidas e já querem a volta do ex-presidente em 2018.

As frágeis acusações contra Lula só são levadas a sério por parte da população devido à gigantesca campanha midiática de desconstrução de sua figura. Por trás disso, está a tentativa de inviabilizar a candidatura do ex-presidente nas próximas eleições.

Para além do que diz a grande imprensa, o que se percebe a cada dia que passa, com o desenrolar dos fatos, é que todo o sistema político brasileiro opera e sempre operou sobre bases podres. Desde seu nascimento, a república se mantém por meio da relação imoral com o poder econômico, principal corruptor da democracia e que segue impedindo a realização dos reais interesses do povo.

Portanto, é necessário desmascarar a farsa por trás da Lava Jato e garantir a candidatura de Lula em 2018. Para, então, o povo, soberanamente, decidir se quer mais uma vez apostar nele, ou se prefere outro caminho. Junto a isso, deve seguir a luta contra a retirada de direitos, (principalmente contra as reformas da previdência e trabalhista) e por outro modelo econômico, político e social.

Lula é o maior líder popular da história brasileira. Com todos os seus acertos e erros, todas as suas qualidades e limites, é a principal síntese construída até aqui pela resistência do povo brasileiro. Se sua figura e liderança ainda são insuficientes, demonstra-se que ainda é insuficiente a caminhada do povo na construção de sua libertação.

Que o processo de luta contra o atual golpe fortaleça o povo brasileiro e suas organizações para que, num futuro próximo, seja possível a construção de novas sínteses, ainda mais avançadas e belas.

Edição: Joana Tavares