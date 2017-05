Povo fala: Qual a sua opinião sobre o depoimento de Lula?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento, na última quarta-feira (10), ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato.

A audiência durou quase cinco horas. O ex-presidente prestou depoimento na condição de réu em uma ação penal na décima terceira Vara Federal de Curitiba. A denúncia do Ministério Público Federal acusa Lula de ser o real dono de um apartamento tríplex no edifício Solaris, no Guarujá, litoral de São Paulo, construído pela empreiteira OAS e do qual a empresa é dona no papel.

Durante todo o depoimento Lula afirmou de forma veemente que não é proprietário do triplex. Após o término do interrogatório ele se dirigiu a região central, na praça Santos Andrade, onde cerca de 50 mil pessoas o aguardavam.

Desde o começo da semana, centenas de ônibus e caravanas de manifestantes de vários estados chegaram a Curitiba e organizaram o acampamento Jornada pela Democracia, uma manifestação em apoio ao ex-presidente.

A audiência de Lula com o Juiz Sergio Moro gerou uma grande mobilização. Fomos às ruas de Belém (PA) para saber o que a população achou sobre o caso.

"Meu nome é Manoel Pinheiro, eu sou carteiro. O que eu achei é que está tendo constrangimento muito grande contra ele , uma pressão, porque na minha opinião eu acho que ele não deve nada, estão pesquisando muitas coisas dele e estão coagindo ele, porque quando a pessoa tem a dever alguma coisa rapidinho descobre.”

"Sou Jamile Araújo e sou estudante. A respeito do entrevista do Lula, eu vi que ele realmente se saiu bem, mas eu tenho opinião formada a respeito e creio que ele tentou se inocentar tentando colocar a culpa na falecida esposa. De fato não foi comprovado nada a respeito dele, mas creio que em breve vai ser.

"Luis Monteiro, porteiro de condomínio. Eu achei que ele foi sincero no que ele falou e nos devemos confiar plenamente nele. Isso tudo, tão querendo, não tão querendo não, já armaram né, uma farsa contra ele e a Dilma. Acho que a imprensa noticiou o que veio convir a eles é isso que eu entendo pro Lula eu voto em qualquer circunstância do mundo, em qualquer canto do mundo que ele esteja. "











Edição: Anelize Moreira