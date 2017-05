Monopólio da mídia e futuro do jornalismo são temas de seminário em Curitiba

A Frente Paranaense pelo Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão (FrentexPR) e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (SindijorPR) promovem, na próxima terça-feira (16), bate-papo sobre o monopólio da mídia e o futuro do jornalismo. O evento será na sede do sindicato (Rua José Loureiro, 211), no Centro de Curitiba, das 19h às 22h.

Farão parte da mesa de debate Maria Mello, jornalista e integrante do Comitê pela Democratização da Comunicação do Distrito Federal (FNDC-DF), Sergio Gadini, professor de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), e Daniel Giovanaz, mestre em História e repórter do jornal Brasil de Fato Paraná.

O seminário tem caráter preparatório para o 3º Encontro Nacional do Direito à Comunicação (ENDC), previsto para ocorrer em Brasília (DF), entre os dias 26 e 28 de maio. O ENDC é promovido pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), em parceria com a Universidade de Brasília (UnB).

“O tema proposto trará para o centro da conversa o pressuposto de que a democracia no Brasil não pode existir sem a efetiva democratização dos meios de comunicação e que o monopólio da mídia é um dos problemas centrais para o jornalismo”, diz Diangela Menegazzi, diretora do SindijorPR, uma das entidades integrantes da Frentex.

De acordo com os organizadores, o encontro pretende abordar os problemas decorrentes da concentração dos meios de comunicação, com a relação do monopólio com o cenário político-econômico brasileiro atual e as ameaças à liberdade de expressão.

A atividade é gratuita e aberta ao público em geral, sem necessidade de inscrição prévia.

Lançamento

Na noite do encontro o jornalista Daniel Giovanaz estará lançando o livro 'O oligopólio da RBS: uma rede contra a democracia'. A publicação apresenta a saga da emissora afiliada da Globo em Santa Catarina e demonstra como as alianças políticas e econômicas foram determinantes para o crescimento da empresa e nocivas à liberdade de expressão no Brasil. O jornalista é mestre em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), co-fundador do coletivo Maruim de jornalismo e repórter do jornal Brasil de Fato Paraná.

Edição: Redação PR