Na íntegra: ouça as edições de MG, PE e SP do Programa Brasil de Fato

A análise do depoimento prestado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz de primeira instância Sérgio Moro foi o principal destaque da décima edição do Programa Brasil de Fato em rádios de MG, PE e SP, que foi ao ar neste sábado (13).

A sintonia em Minas Gerais é Autêntica FM 106,7, em Recife, a Rádio Globo AM 720 e em São Paulo, a Rádio 9 de Julho AM 1600. Neste domingo (14), haverá reprise às 7 horas nas emissoras mineira e pernambucana e 6h20 na rádio paulista.

A edição de São Paulo trouxe uma análise dos pontos que foram omitidos pela grande imprensa no depoimento de Lula e a opinião de cidadãos brasileiros sobre o episódio político.

Nesse sentido, a versão veiculada em Recife trouxe também uma entrevista exclusiva com Bruno Ribeiro, advogado e presidente do Diretório Pernambucano do Partido dos Trabalhadores (PT), em Pernambuco e uma análise sobre o comportamento da mídia, feita por Ana Claudia Milke, coordenadora do Coletivo Intervozes de Comunicação Social.

Na capital mineira, o programa de estreia trouxe, além desses temas, uma reportagem sobre a realidade de mães e gestantes em situação de privação de liberdade no estado, com base no livro "Mães do Cárcere".

Confira os programas:

Pernambuco

São Paulo

Minas Gerais

Edição: Vanessa Martina Silva