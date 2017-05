Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Minas Gerais - 13/05/17

O Programa Brasil de Fato foi ao ar, pela primeira vez, em Belo Horizonte, neste sábado (13), através da Autêntica FM, sintonizada no 106,7 FM. Exibido todos os sábados, de 11 horas ao meio dia, com reprises aos domingos de 7 às 8 horas, o programa traz notícias de Minas Gerais e do Brasil.

Nesta edição, o livro "Mães do Cárcere", lançado na última quinta (11), na capital mineira, é um dos destaques. A obra traz fotos e textos que contam a história de gestantes e mães que estão privadas de liberdade.

Além disso, o quadro "Mulheres Cabulosas da História" conta a vida de Luiza Mahin, importante lutadora pela libertação de negros e negras na Bahia. Inspirado no projeto de mesmo nome, idealizado pelo Levante Popular da Juventude, o quadro pretende apresentar mulheres que marcaram época na política, na arte, nas revoltas e na ciência, mas que foram apagadas da história brasileira por causa do machismo.

Edição: Brasil de Fato MG