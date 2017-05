Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Pernambuco - 13/05/17

O depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro é o tema principal da edição. Confira conversa com Bruno Ribeiro, advogado e presidente do Diretório Pernambucano do Partido dos Trabalhadores (PT), em Pernambuco. Além das palavras do ex-presidente petista, há análise também sobre as questões judiciais e midiáticas que envolvem o processo da Operação Lava-Jato, além da participação popular com a Jornada pela Democracia, em Curitiba (PR). Ainda sobre Lula, há opinião sobre a mídia com Ana Claudia Milke, coordenadora do Coletivo Intervozes de Comunicação Social.

O programa permanece proseando com quem bate ponto, e está lutando contra a perda de direitos. A conversa da vez é com Taíse Rodrigues, profissional da enfermagem, que defende, antes de tudo, um Sistema Único de Saúde (SUS) com qualidade e perspectiva popular. Taíse fala ainda sobre questões que vão além do convencional conhecimento sobre a enfermagem, além das necessárias pautas de luta da categoria.

Outro destaque na edição é o raio-x sobre o comportamento político de deputados federais pernambucanos em época de golpe. Conheça quem votou contra ou favor de temas como o impeachment da presidenta eleita e legítima Dilma Rousseff, Reforma do Ensino Médio e "PEC do Fim do Mundo". Há também informações sobre parlamentares que ocuparam cargos de ministros golpistas.

No "Cultura em Foco", há duas atrações. Uma é a homenagem do colunista Mouzar Benedito, que no causo, faz uma homenagem ao Dia das Mães, mas sem esquecer o caráter comercial da data. Outra pauta é sobre a obra literária "Cem Anos de Solidão", de Gabriel García Márzquez, que está completando meio século de lançamento.

Outras temas da edição são: resgate sobre a dita "responsabilidade" fiscal do governo Temer; a situação de condenação de agentes da ditadura militar na Argentina; a despedida do crítico literário Antônio Cândido; a Feira Nacional da Reforma Agrária; Reforma da Previdência, inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); a expectativa dos clubes da capital pernambucana nos campeonatos nacionais; além da charge "Lula Sincerão".

Edição: Daniel Lamir