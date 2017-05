Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição São Paulo - 13/05/17

A décima edição do Programa Brasil de Fato São Paulo foi ao ar neste sábado (13) na Rádio 9 de Julho AM 1600. Entre os destaques, está a cobertura do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz de primeira instância Sérgio Moro, em Curitiba, na última quarta-feira (10). Neste domingo (14), o reprise vai ao ar às 6h20.

Na programação, o ouvinte pode conferir os pontos que foram omitidos pela grande imprensa no depoimento de Lula e a opinião de cidadãos brasileiros sobre o episódio político.

No ritmo das comemorações para o Dia das Mães, celebrado neste domingo (14), o escritor Mouzar Benedito traz uma reflexão sobre o viés comercial da data.

Por falar em domingo, o final de semana sempre pede uma comidinha especial para juntar a família. Neste programa, você aprende preparar uma das iguarias que foram vendidas na II Feira da Reforma Agrária, realizada em São Paulo na última semana: o Arroz de Cuxá, prato típico maranhense e os benefícios dessa erva para a saúde.

E como não pode faltar uma dica cultural, a edição desta semana fala ainda sobre o aniversário de 50 anos do Livro “Cem Anos de Solidão”, do escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Edição: Brasil de Fato (SP)