Golpistas comemoram um ano de usurpação colocando a mostra suas verdadeiras faces

Coluna

Um ano do golpe parlamentar, midiático e judicial foi comemorado pelos ocupantes

Um ano do golpe parlamentar, midiático e judicial foi comemorado pelos ocupantes indevidos do governo usurpador de Michel Temer. Chama atenção o festival de oba-oba proporcionado por jornais como O Globo, protagonista do afastamento de Dilma Rousseff.

Ao contrário do que acontecia na gestão anterior quando a mídia comercial conservadora divulgava informações negativas sobre a economia, com Temer e Henrique Meireles no Ministério da Fazenda, a tônica é completamente diferente com os colunistas de sempre afirmando, com dados falseados, que a economia se recupera e assim sucessivamente.



O usurpador mor Michel Temer ocupou duas páginas de O Globo para divulgar mentiras e meias verdades ao afirmar que as reformas por ele propostas – trabalhista e previdenciária – não retirarão direitos dos trabalhadores.

Queda da máscara

Ainda acha que com entrevistas do gênero convescote pode convencer a população. O golpista com um ano na Presidência acha que ocupando espaços nos jornalões e telejornalões pode ganhar a confiança popular. Em um ano ficou claro qual o governo ilegítimo, como indicam as mais recentes pesquisas, não consegue enganar como fazia nos primeiros dias de gestão quando os golpistas garantiam que com a queda de Dilma Rousseff tudo ia melhorar. Deu no que deu.

Na jogada midiática da última sexta-feira (12), Temer apareceu diretamente em canais pagos junto com ministros e colaboradores golpistas. Sentado ao seu lado se encontravam figuras como o patético presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia e um senador do PSDB de nome Cássio Cunha Lima que substituía Eunicio de Oliveira, presidente da referida Casa Legislativa.

Ministros como Eliseu Padilha, entre outros, foram convocados para apresentar o que consideravam fatos relevantes no período, não faltando o aposentado do Banco de Boston, o Ministro da Fazenda, Henrique Meireles para tentar enganar os incautos que sintonizavam canais como a Globonews, Recordnews e outros.

Rotina de entrevistas convescote

No dia anterior, Temer concedeu nova entrevista convescote, desta vez na TV Bandeirantes, prevalecendo as cascatas de sempre, ou seja, que o Brasil vai caminhando de vento em popa e defendendo ardorosamente as (pseudo) reformas propostas e que se forem aprovadas farão o Brasil retornar a sua anterior condição de colônia.

Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, jornalões e telejornalões continuavam o linchamento midiático do ex-Presidente Lula e os colunistas de sempre se valiam de novas delações premiadas como se fossem verdades absolutas e que incriminavam também a ex-presidenta Dilma Rousseff. E tudo como se as delações premiadas que possibilitaram o abrandamento da pena do casal de marqueteiros João Santana e Monica Môra fossem verdades absolutas.

Manipulação internacional

Como se não bastasse toda a manipulação mencionada, o golpista mor recebia no Palácio do Planalto Lilian Tintori, a mulher do preso político venezuelano Leopoldo López. Há alguns dias o noticiário manipulador sobre a Venezuela revelava que López em função dos maus tratos na prisão, estava gravemente doente e era conduzido a um hospital militar. A mentira, divulgada nos mais variados rincões midiáticos, acabou sendo desmentida. López segue em boas condições de saúde, pois o preso nunca esteve gravemente enfermo ou mesmo enfermo, como denunciavam mentirosamente seus seguidores.

Temer se solidarizou com a mulher de Lopez e apelou no sentido que ele fosse solto imediatamente. Seguiu obviamente a orientação dos oposicionistas venezuelanos que querem derrubar o Presidente constitucional Nicolás Maduro, também objeto de acusações relacionadas com suposto pagamento de 11 milhões de dólares em campanha eleitoral do presidente Hugo Chávez. A tal delatora premiada, a marqueteira Monica Moura, revelou que recebeu a quantia mencionada, no esquema caixa dois, em pastas entregues pelo próprio Nicolás Maduro quando o atual Presidente constitucional era Ministro do Exterior de Hugo Chávez. A marqueteira não deu maiores explicações, nem foi cobrada pela mídia comercial conservadora, sobre a quantidade de pastas necessárias para empacotar os dólares supostamente pagos pela campanha de Hugo Chavez de 2012.

Não por acaso, enquanto a marqueteira aproveitava o embalo para queimar Maduro e de quebra Chávez, o golpista mor do Brasil, Michel Temer recebia a mulher do preso político Leopoldo López no Palácio do Planalto com cobertura divulgada com o máximo estardalhaço pelo grupo Diário das Américas, da qual fazem parte, entre outros, O Globo e o também golpista do Chile, o jornal El Mercúrio, apoiador incondicional da ditadura do general Augusto Pinochet.

Exercícios militares conjuntos com norte-americanos em Tabatinga

Concomitantemente ao mencionado acima circulava a informação que o golpista mor Michel Temer, sabujo dos Estados Unidos, convidava militares norte-americanos para participarem de exercícios conjuntos na Amazônia com o Peru e Colômbia, a serem realizados em novembro próximo. Algo inédito naquela área e já anunciado pelo Ministério da Defesa golpista brasileiro.

Sem dúvida se trata de uma medida preocupante, pois os exercícios conjuntos, em atividade denominada América Unida, vão durar dez dias e terão como base a cidade brasileira de Tabatinga, fronteiriça com o município colombiano de Leticia e próximo da ilha peruana de Santa Rosa.

Os exercícios militares serão realizados próximos da Venezuela e a um passo do Estado do Acre, muito próximo também da Bolívia, não por acaso dois países cujos governos não rezam pela cartilha estadunidense. Será coincidência?

O golpista mor Michel Temer, além de entregar riquezas petrolíferas do pré-sal através do regime de concessões, depois de revogar o de partilha, quer agradar ainda mais Washington, daí o convite aos militares norte-americanos que se deslocarão do Comando Sul até Tabatinga.

É assim que Temer e sua patota vão aprontando depois de um ano de usurpação. O Brasil não pode suportar por mais tempo tamanha entrega e quebra de soberania.