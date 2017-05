Desmontes do governo Temer na comunicação pública serão tema de debate na USP

As alterações promovidas pelo governo golpista de Michel Temer (PMDB) na estrutura administrativa da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e os atuais caminhos possíveis para este modelo de mídia no Brasil serão tema do debate “Os desafios da comunicação pública brasileira”.

Promovido pelo Centro Acadêmico da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP) e pela Frente Paulista pelo Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão (Frentex-SP), o encontro acontecerá nesta quarta-feira (17), às 18h, no Auditório Freitas Nobre da ECA.

Para a jornalista e coordenadora do Coletivo Intervozes Ana Claudia Mielke, que comporá a mesa do debate, a importância de realizar essa discussão emerge com mais urgência frente ao atual período brasileiro. “Passamos por um período de tentativas de desmantelar esse sistema que, embora não estivesse totalmente consolidado e ainda carecesse de muitos investimentos, tentava produzir uma comunicação mais diversa e mais plural”, disse. Ela acrescenta que os objetivos do desmantelamento ficaram evidentes, principalmente, com a Medida Provisória 744.

Sob protestos de grupos da sociedade civil organizada e entidades que lutam pela descentralização e pelo direito à comunicação no Brasil, o plenário do Senado Federal aprovou, por 47 votos a 13, o relatório da MP 744, que extingue o Conselho Curador da empresa, colegiado escolhido com monitoramento da sociedade que consistia em um instrumento de controle social do trabalho apresentado pela EBC. Para estes grupos, a medida fere a Constituição brasileira e aponta para a extinção da comunicação pública no país.

Além de Mielke, farão parte da mesa de debate a jornalista Rita Freire, que presidia o Conselho Curador da EBC; o jornalista, apresentador da TV Brasil e especialista em monopólio midiático no Brasil Laurindo Lalo Leal Filho; e Eliane Gonçalves, jornalista da EBC e ex-representante dos trabalhadores de empresas no Conselho Curador.

O debate também será mediado por Camilo Vannuchi, jornalista, escritor e pesquisador do direito à comunicação e das diretrizes para um marco regulatório dos meios no Brasil.

Futuros jornalistas

O fato de o debate ser realizado dentro dos portões da universidade, na visão dos alunos da USP, também é resposta a uma problemática. De acordo com Murilo Carnelosso, aluno do penúltimo semestre de jornalismo e um dos diretores do Centro Acadêmico da ECA, quando o assunto é comunicação pública, é possível enxergar uma defasagem muito grande na grade curricular.

“Eu, pessoalmente, já estou no final do curso de jornalismo e não tive um contato consistente com essas discussões em sala de aula”, relatou o estudante. “A nossa proposta é trazer a relevância dessa discussão pra dentro da Universidade. Temer avança a passos largos para destruir as poucas iniciativas de comunicação pública no país, que já têm tanta dificuldade de se consolidar, e os estudantes de jornalismo não debatem isso em sala de aula. Não pode ser assim”, completa.

Constituição

De acordo com o Artigo 223 da Constituição Cidadã, que trata sobre as normas para o modelo de radiodifusão, o sistema de comunicação no Brasil deve ser composto por comunicação privada, estatal e pública. A regulamentação do artigo constitucional, explica Mielke, teve início com a criação da EBC em 2008, no segundo mandato do ex-presidente Lula.

“Nada mais importante do que debater a comunicação pública, sua importância para o fortalecimento da democracia no Brasil e como ela vem sendo atacada nos últimos tempos”, conclui a jornalista.

O debate constitui uma das etapas preparatórias em São Paulo para o 3º Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação, que acontecerá em Brasília entre os dias 26 e 28 de maio e reunirá diversas entidades que se organizam em defesa da democratização e do direito à comunicação no país.

Edição: Camila Rodrigues da Silva