Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Minas Gerais 15/07/17

Domingo é dia de Parada LGBT em Belo Horizonte. A manifestação chega à sua 20°edição na capital. O evento integra a 4° Jornada pela Cidadania LGBT, que preenche o mês de julho com dezenas de debates, exposições, shows, intervenções e encontros. Diante do avanço de pautas e discursos conservadores, a 20 ° Parada do Orgulho LGBT responde com ousadia! Este ano a marcha traz como tema “Família e direitos: nossa existência é singular, nossa resistência é plural”! Sobre a Marcha nós conversamos com o educador Azilton Ferreira Viana, presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual, entidade responsável pela organização da parada.

Neste programa nós também trazemos uma matéria sobre a situação da ocupação Dom Tomás Balduíno. A comunidade conquistou esta semana uma negociação que garante a suspensão provisória do despejo. A ocupação surgiu há 4 anos, em Ribeirão das Neves.

Também vamos falar sobre a tentativa de privatização da educação em Minas Gerais. A denúncia foi feita pelos trabalhadores do setor. Projeto de lei aprovado na Assembléia Legislativa garante o uso de recursos da área em fundo de financiamento e investimento e parcerias público privadas.

Nesta edição você também confere toda poesia, música, alegria e tradição do Vale do Jequitinhonha! Em sua 34° edição, o Festivale chega à cidade de Felício dos Santos, no alto jequitinhonha. São esperadas mais de 10 mil pessoas para a festa que acontece na próxima semana, de 23 a 29 de julho. Mais de 500 pessoas, entre artistas, artesãos e oficineiros vão se apresentar durante os 7 dias do evento.

Edição: Minas Gerais