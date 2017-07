Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Pernambuco - 15/07/17

A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo juiz federal Sérgio Moro um dia após a aprovação da Reforma Trabalhista no Senado. Sobre o tema, conversamos com Bruno Ribeiro, presidente do PT em Pernambuco, e Jaime Amorim, dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) sobre as relações entre a condenação de Lula e a aprovação da Reforma Trabalhista.



No programa também é destaque a privatização da Companhia Pernambucana de Gás (Coopergás) pelo Governo do Estado de Pernambuco. Quem ganha com a privatização?



No Momento Agroecológico, apresentamos a experiência em agroecologia e convivência com o Semiárido do casal Francisca e Cicero, de Remanso na Bahia. Trazemos também dados sobre o aumento das diversas formas de violência no campo, principalmente após o golpe.



Mais notícias, música e a charge também estão presentes no programa.

Edição: Catarina de Angola