Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição São Paulo - 15/07/17

A aprovação da reforma trabalhista e a condenação sem provas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo juiz Sérgio Moro estão entre os destaques do Programa Brasil de Fato deste fim de semana. O ouvinte vai conferir trechos do pronunciamento de Lula após a sentença. A sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, às 12h20, com reprise aos domingos às 6h20.

Esta edição tem dica de tecnologia para as mulheres, com os aplicativos que acompanham o ciclo menstrual. Na coluna semanal de Mouzar Benedito, o contador de histórias nos leva a uma viagem ao Pará e as delícias da culinária do Norte do país.

O programa traz ainda reportagem sobre a inauguração do campo de futebol da Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que vai homenagear o ex-jogador do Corinthians Sócrates.

Sintonize

O Programa Brasil de Fato tem edições também em Pernambuco e Minas Gerais. Os pernambucanos ouvem o programa na Rádio Clube AM 720, também aos sábados às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário. Na Rádio Autêntica 106,7 FM, em Belo Horizonte, a edição é veiculada a partir das 11h de sábado, com reprise no domingo às 7h. Os programas também estão disponíveis na Radioagência Brasil de Fato.





