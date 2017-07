Brasil está sob "ditadura disfarçada" afirmam dirigentes pernambucanos

A democracia e os direitos populares é o que realmente está em jogo com a condenação ao ex-presidente Lula, na opinião de Jaime Amorim, dirigente nacional do MST, e Bruno Ribeiro, presidente do diretório do PT em Pernambuco. A conversa foi feita durante a 20ª edição do programa e pautou uma análise jurídica do processo, retrospectiva da perseguição política a Lula e os caminhos para retomada da democracia no país.

Jaime Amorim e Bruno Ribeiro foram unânimes ao reforçarem a necessidade de reforma política no país diante do cenário de falta de representatividade popular na política e imparcialidades nos setores jurídicos e da mídia comercial. Ambos afirmaram que há uma "ditadura disfarçada" para retirar direitos populares e garantir os lucros das grandes empresas capitalistas.

Edição: Daniel Lamir