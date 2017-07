Conheça os valores nutritivos da berinjela, alimento popular e versátil

Cozida, frita, assada ou grelhada, a berinjela tem diferentes modos de preparo e está presente em diversos pratos da culinária brasileira.

Muito comum no nosso dia a dia, o alimento originário da Índia tem bom custo e traz muitos benefícios para a saúde.

Devido à grande quantidade de fibras, a berinjela ajuda no bom funcionamento do intestino, que é essencial para uma boa qualidade de vida. Ela também é fonte de muitas vitaminas, como a B, C, K e A e possui boas doses de minerais, como zinco, cálcio, ferro e magnésio. Quem explica é a nutricionista Carla Caratin.

“A berinjela é um alimento muito utilizado porque é riquíssima em fibras, vitaminas e minerais. Além disso, ela apresenta um valor energético bastante baixo. Em 100 gramas de berinjela, nós encontramos certa de 30 calorias, o que é considerado pouco”, comenta.

A grande quantidade de água auxilia no bom funcionamento do organismo e faz com que ela ajude na saúde óssea, prevenção de câncer e de problemas cardíacos.

Outro ponto positivo é que ela é fácil de ser encontrada ao longo de todo ano, principalmente na época de sua safra, que acontece entre os meses de março e maio. Nesse período, além de estar mais barata porque há maior quantidade da fruta disponível no mercado, a berinjela está mais nutritiva, já que é o momento mais adequado para o seu crescimento.

E por falar em bons preços, são muitas as receitas a preços populares que incluem esse alimento tão versátil. Exemplo disso é a berinjela recheada, que custa, em média, 21 reais. O preparo é muito simples e rápido.

Corte uma berinjela ao meio, tire as sementes e corte em cubos. Reserve a casca, que ficará no formato de uma barca. Pique meia cebola, 5 dentes de alho e um tomate em pequenos cubos. Refogue o alho e a cebola picados. Depois, adicione os pedaços de tomate, de berinjela e o arroz cozido.

Recheie as cascas de berinjela com a mistura e finalize cobrindo com ricota e queijo parmesão ralado. Leve ao forno pré-aquecido a 200 °C por 8 minutos. A berinjela recheada está pronta, nutritiva, e com um preço que cabe no bolso!

Confira o vídeo da receita:

(*) Alimento é Saúde é uma produção da Radioagência Brasil de Fato em parceria com o portal Saúde Popular.





Edição: Anelize Moreira