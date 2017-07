Esquerda cubana expressa apoio a Lula e Nicolás Maduro

Representantes da esquerda cubana reiteraram, nesta segunda (17), seu apoio ao ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Jorge Arias, membro do Departamento de Relações Internacionais do Partido Comunista de Cuba, destacou a importância de defender um projeto de integração e avanço da esquerda latino-americana. Ele faz parte da delegação cubana que está presente no 23º Foro de São Paulo, que acontece em Manágua, capital nicaraguense.

Em conversa com a agência de notícias cubana Prensa Latina, Arias destacou a solidariedade a Lula. Para o Partido Comunista cubano, ao ser condenado sem provas pelo juiz de primeira instância Sérgio Moro no âmbito da operação Lava Jato na última semana, o ex-presidente está sendo objeto de uma agressão que faz parte da ofensiva do imperialismo contra as forças progressistas da região.

Segundo Arias, esta ofensiva pretende reverter as mudanças e os avanços da esquerda nos últimos 20 anos.

O dirigente também destacou a necessidade de traçar um caminho para consolidar um programa político conjunto da esquerda latino-americana e caribenha. Para isso, a delegação cubana disse considerar prioritário atuar na cultura e nos meios de comunicação, ferramentas importantes para a batalha ideológica em vigor.

O Foro de São Paulo começou no domingo (16) e vai até a próxima terça-feira (18). O evento conta com a participação de cerca de 300 representantes de movimentos populares e partidos de esquerda da América Latina. O encontro também marca a celebração do aniversário de 38 anos da Revolução Sandinista, movimento que pôs fim à ditadura da família Somoza na Nicarágua.

Edição: Mauro Ramos (Site BdF | Radioagência BdF)