Especial: Envenenados - "O que vale mais, um saco de soja ou a vida do ser humano?"

"O que vale mais, um saco de soja ou a vida do ser humano?" Esta é a pergunta de Julio Valêncio da Luz, chacareiro do município de Lucas do Rio Verde (MT), uma das vítimas da chuva de agrotóxicos que atingiu a cidade em 2006. Graças à luta da comunidade a pulverização aérea não atinge mais o perímetro urbano da cidade mas continua nas agrovilas.

Venenos proibidos ainda são utilizados na região onde não há fiscalização suficiente. Com a mobilização, a prefeitura aprovou projeto de lei que cria um sistema de informação sobre câncer em Lucas do Rio Verde, uma vez que o índice da doença é um dos mais altos de Mato Grosso.

Confira o primeiro capítulo da série de reportagens "Envenenados", da repórter Marilu Cabañas.

Edição: Rede Brasil Atual