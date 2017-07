Frente Brasil Popular convoca manifestações para esta quinta (20); confira a agenda

Em conjunto com outras organizações, a Frente Brasil Popular (FBP) – articulação que reúne movimentos populares, políticos e sindicais – está convocando a população para uma grande mobilização nacional na próxima quinta-feira (20).

Os atos têm previsão de ocorrer em todos os estados e têm como uma das pautas a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a nove anos e meio de prisão pelo juiz de primeira instância Sérgio Moro, no âmbito da Operação Lava Jato, na última quarta-feira (12).

Além disso, outro eixo da mobilização é a defesa dos direitos dos trabalhadores, diante da aprovação da reforma trabalhista, na última terça-feira (11). A mobilização também pede a saída do presidente golpista da República, Michel Temer, e a realização de eleições diretas.

Em relação à condenação de Lula, a Frente Brasil Popular afirma que não há provas que justifiquem a condenação. A defesa do ex-presidente apresentou um recurso contra a sentença na noite de sexta-feira (14), questionando dez pontos da decisão referente ao caso do tríplex no Guarujá, no litoral paulista, que, segundo Moro, foi adquirido por Lula como parte de uma propina da construtora OAS. Nessa segunda-feira (17), o Ministério Público Federal (MPF) apresentou um recurso de apelação contra a sentença.

De acordo com a FBP, a proposta das mobilizações é "relacionar a perseguição ao ex-presidente com a agenda de retrocesso nas leis trabalhistas e reafirmar, diante desse quadro de intensa crise política e institucional, a realização de eleições diretas para a presidência da República".

Confira a agenda de mobilizações:

Atos 20 de Julho

São Paulo (SP): 17h, no Masp

Salvador (BA): 15h, no Campo Grande

Distrito Federal: 17h, na Praça dos Três Poderes

Fortaleza (CE): 16h, na Praça da Bandeira

Rio de Janeiro (RJ): 16h, na Cinelândia

Porto Alegre (RS): 17:30, Esquina Democrática

Recife (PE): 9h, no Parque 13 de Maio

Belo Horizonte (MG): 17h, na praça Afonso Arinos

Ato 21 de Julho

João Pessoa (PB): 14h, no Ponto de Cem Réis







Edição: Vivian Fernandes