Recife tem ato por direitos, pelas Diretas e contra a perseguição de Lula

Os pernambucanos foram os primeiros a organizarem atos em defesa da democracia e contra a perseguição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (20). Na capital Recife, a concentração iniciou por volta das 9h. O ato reúne cerca de 1.000 pessoas, entre elas militantes de movimentos populares, sindicais e trabalhadores e trabalhadoras.

Os manifestantes, que também pedem Fora Temer! e Diretas Já, ocuparam as ruas em frente ao Parque 13 de Maio e demonstraram solidariedade ao ex-presidente.

É o caso de Vaneide José Rocha, dona de casa e participante do Movimento Tenda da Fé: “Eu sou pobre. A gente é pobre, nunca tivemos direito a nada. Nem à universidade nem direito a trabalho digno. Depois que Lula e Dilma entraram é que a gente sabe o que é direito.”

Para Maria Aurieta Duarte Xenofonte, da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Olinda e Recife, Lula representa todos os brasileiros, especialmente os pobres do Nordeste: “Lula é o nosso irmão, é o nosso amigo, é o pai do Brasil. É aquele que realmente ajuda todas e todos que precisam. Lula realmente tem que voltar a ser o nosso presidente. Não suportamos tanta injustiça que está acontecendo no nosso Brasil.”

Os atos estão programados para ocorrer em todas as capitais brasileiras e foram organizados pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.

Confira a agenda de mobilizações:

Atos

Acre - 18h30 – Em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana

Amazonas - 17h – Rua José Clemente – Próximo ao Bar Caldeira, em Manaus

Amapá - 16h – Praça Veiga Cabral, ao lado do Teatro Bacabeiras

Bahia - 15h – Caminhada do Campo Grande ao Fórum Rui Barbosa, em Salvador

Ceará - 16h – Ato Praça da Bandeira, em Fortaleza

Distrito Federal - 17h – Praça dos Três Poderes, em Brasília

Goiás - 17h – Praça A, Goiânia

Maranhão - Plenária popular e sindical dia 20/07, tendo como pauta: Organização do ato dia 26/07, em São Luís

Minas Gerais - 17h – Praça Afonso Arinos, em Belo Horizonte

Mato Grosso do Sul - 19h – na sede do Sintracom – Rua Maracaju, 878, em Campo Grande

Paraíba - Ato será realizado no dia 21/07, às 14h, no Ponto dos Cem Réis, em João Pessoa

Pernambuco - 9h – Parque Treze de Maio, em Recife

Piauí - 8h30 – Rádio na Praça Rio Branco, em Teresina;







17h – Praça da Liberdade – Teresina

Paraná - 17h30 – Rua Monsenhor Celso, esquina com Rua XV, centro de Curitiba

Rio de Janeiro - 16h – Cinelândia

Rondônia - 17h – Praça das Três Caixas, em Porto Velho

Rio Grande do Sul - 17h30 – Esquina Democrática, em Porto Alegre;







17h – Em frente a RBS TV, em Pelotas

Santa Catarina - 16h – Catedral de Florianópolis;







17h – Juventude do PT – Terminal de Integração do Centro – Florianópolis

São Paulo - 17h – MASP – Av. Paulista

* Com informações de Monyse Ravena/ BdF Pernambuco

Edição: José Eduardo Bernardes