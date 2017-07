Centro de Salvador reúne mais de 5 mil manifestantes em defesa da democracia

Em Salvador, Bahia o ato contra as medidas do governo golpista de Michel Temer e em defesa da democracia teve início por volta das 4 horas da tarde, na Praça Campo Grande, no centro.

Cerca de 5 mil manifestantes expressaram a indignação contra as reformas que retiram direitos conquistados pelos trabalhadores através de bandeiras e palavras de ordem.

Para David Bacelar, coordenador geral do Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros da Bahia, defender o direito do ex-presidente Lula se candidatar nas eleições de 2018, significa defender o estado democrático. Lula foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro na semana passada.

"Estamos aqui também em defesa da democracia e em defesa do direito do companheiro Lula ser candidato a presidente da República, para que o TRE do Rio grande do Sul, assim como fizeram com Vacari, garanta a possibilidade do Lula ser presidente. Não existe provas"

Já a dona de casa Anailde, integrante de movimentos sociais por moradia, pediu a saída do presidente golpista, Michel Temer do poder.

"Estamos na rua hoje lutando por moradia e para tirar esse governo corrupto porque, na verdade, ele usurpou o lugar que não é dele"

O ato seguiu rumo ao Campo da Pólvora, no centro, onde fica o Fórum Ruy Barbosa e na sequência foi dispersado.

