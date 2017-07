Atos em defesa de Lula e da democracia são destaque no Programa Brasil de Fato

O Programa Brasil de Fato deste fim de semana traz a cobertura dos atos em defesa da democracia e em apoio ao ex-presidente Lula, que ocorreram na quinta-feira (20). Teve manifestação em São Paulo, Salvador, Fortaleza, Brasília, Manaus, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, entre outras cidades. As edições vão ao ar em Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo.

Na capital paulista, a sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, às 12h20, com reprise aos domingos às 6h20. Os pernambucanos ouvem o programa na Rádio Clube AM 720, também aos sábados às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário. Na Rádio Autêntica 106,7 FM, em Belo Horizonte, a edição é veiculada a partir das 11h de sábado, com reprise no domingo às 7h. Os programas também estão disponíveis na Radioagência Brasil de Fato.

A edição mineira traz reportagem sobre movimentos religiosos e de matriz africana que protestam contra decisão da Justiça de impor dias e horários para realização de cultos em terreiro de candomblé. Tem também os detalhes do festival de arte que promete transformar o cinza de Belo Horizonte. O programa traz ainda uma radiografia das ocupações urbanas da região metropolitana da capital.

Da capital pernambucana, o ouvinte confere entrevista com o senador Humberto Costa (PT), que fala sobre a aprovação da reforma trabalhista e o cenário eleitoral de 2018. Tem também entrevista sobre o Plano de Emergência com Eduardo Mara, integrante da Frente Brasil Popular de Pernambuco.

O programa feito em São Paulo traz o especial Envenenados, produzido pela Rádio Brasil Atual, que aborda os impactos dos agrotóxicos para a saúde. E tem reportagem sobre as propostas relacionados à reforma agrária que constam no Plano Popular de Emergência. No quadro Mosaico Cultural, o ouvinte confere entrevista com Jarid Arraes, Conceição Evaristo e Djamila Ribeiro, mulheres negras que falam sobre a ocupação do espaço editorial e literário.

Ouça as edições que foram ao ar no dia 15 de julho:

São Paulo

Pernambuco

Minas Gerais

Edição: Brasil de Fato