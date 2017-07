RJ: falta de repasses do governo estadual pode interromper serviço do Samu

O Samu, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, acionado pelo número 192, pode parar a qualquer momento devido ao não recebimento de repasses do governo estadual.

A falta do dinheiro pode ocasionar a interrupção dos atendimentos da empresa administradora do serviço de telefonia usado para efetuar os chamados em todo o estado do Rio de Janeiro.

Até o momento, a Secretaria Estadual de Defesa Civil não confirmou nenhuma interrupção nos chamados. O órgão apenas informou que a verba para o pagamento do contrato é de repassada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Já a Secretaria de Estado de Saúde afirma que solicitou ao Corpo de Bombeiros a renegociação do contrato com a empresa HSI Solutions, responsável pelo serviço.

Segundo o texto, a atual gestão tem buscado reduzir o valor dos contratos e realizar cortes de custeio tendo em vista a atual crise financeira. Até agora, a economia nos gastos já chega a R$ 1,4 bilhão.

A HSI Solutions foi procurada mas não respondeu aos questionamentos até o fechamento desta reportagem.

Só na capital fluminense, o Samu faz em média cerca de 450 atendimentos por dia. Caso haja paralisação nos serviços, o recomendado pelas autoridades governamentais é ligar para os bombeiros no telefone 193.

Edição: Radioagência Nacional