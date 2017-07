Cerca de seis mil pessoas vivem em situação de rua em Buenos Aires, na Argentina

"Se somamos as 4.394 pessoas que vivem debaixo da ponte, nos hospitais, nos bancos das praças, aquelas que estão nos albergues e nos abrigos noturnos, o número [de pessoas que vivem em situação de rua no país] chega a seis mil, ao contrário do número que apresenta o governo, de 1.066 pessoas, número obtido a partir de dados de um censo realizado em três horas, em um dia chuva", disse o dirigente político argentino Rafael Klejzer aos meios de comunicação locais nesta quinta-feira.

Klejzer, que participou, junto com outras organizações, do Primeiro Censo Popular de Pessoas em Situação de Rua na Argentina, sustentou que se realmente houvessem mil pessoas na rua, como anunciou o governo, o problema seria resolvido em 15 dias.

Ele também acrescentou que 73% das crianças que estão nas ruas são escolarizadas e que 5% das seis mil pessoas que vivem em situação de rua têm ajuda estatal, mas as outras 95% não têm nenhum tipo de ajuda ou subsídio. Rafael também advertiu que se a Igreja católica não se compromete com a discussão política sobre este assunto, se torna cúmplice do governo.

Do mesmo modo, o dirigente criticou os albergues que, segundo ele, são desastrosos, possuem um regime carcerário e separam as famílias e por isso muitas pessoas não veem estes abrigos como uma boa opção. Para ele, os albergues deveriam deixar de ser administrados pelo Estado e passarem a ser administrados pelas organizações que trabalham com o tema.

"Há uma diferença qualitativa. Se estes albergues estivessem nas mãos das organizações que trabalham com pessoas em situação de rua, em dois meses nós resolveríamos o problema", assegurou.

