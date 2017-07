Especial: Envenenados -Mecânico do RS contaminado por agrotóxico morre sem tratamento

A via-crúcis do mecânico José Maria Struck, conhecido como Zecão, do município gaúcho de Encruzilhada do Sul, é retratada no quarto capítulo da série “Envenenados”. Ele foi contaminado aos 18 anos, quando manuseava um balde de 20 litros de agrotóxico na empresa onde trabalhava. Após o acidente, Zecão desenvolveu 'bolas de veneno' principalmente nos pés e nas mãos, o que o impediu de trabalhar.

O mecânico faleceu sem atendimento adequado. Como uma forma de homenageá-lo, a repórter Marilu Cabañas dedica o quarto capítulo da série "Envenenados" a história de como o agrotóxico transformou a vida do seu Zecão.

Edição: Rádio Brasil Atual