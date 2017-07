Ouça o programa Brasil de Fato - Edição Minas Gerais 22/07/17

Nesta edição você confere um raio x das ocupações urbanas da região metropolitana de Belo Horizonte. Na Grande BH, mas de 80 mil famílias têm o aluguel como principal despesa. Segundo dados do IBGE, somente na RMBH há um déficit habitacional de mais de 160 mil moradias. E embora as ocupações tenham respaldo constitucional, sua luta muitas vezes é tratada como caso de polícia.

Justiça de Santa Luzia, na RMBH, impõe horários e dias para realização de cultos em terreiro de candomblé. Por democracia e justiça, movimentos religiosos e de matriz africana se levantam contra imposição! Pelo direito de exercer sua fé denunciam a medida e cobrar direitos iguais.

E ainda Festival de Arte Urbana promete tornar este horizonte ainda mais belo. Com ações de grafiti, grupo pretende transformar empenas dos prédios - paredes laterais e sem janelas - em verdadeiros murais a céu aberto!

No futebol, declaração do prefeito de Belo Horizonte e ex- presidente do Atlético Mineiro causa polêmica dentro e fora do mundo da bola. Para Alexandre Kalil, futebol é coisa de pobre. Quem comenta o caso é o nosso colunistas de esportes Wallace Oliveira. Confira!

Edição: Minas Gerais