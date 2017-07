Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Pernambuco - 22/07/17

O Programa Brasil de Fato deste fim de semana traz a cobertura do ato em defesa de direitos, pelas diretas, pela da democracia e em apoio ao ex-presidente Lula, que ocorreu na quinta-feira (20), no Recife. Ainda sobre a Reforma Trabalhista e seus efeitos para a classe trabalhadora, conversamos com o senador Humberto Costa (PT), que repercute a votação e o cenário eleitoral. Tem também entrevista sobre o Plano de Emergência com Eduardo Mara, integrante da Frente Brasil Popular de Pernambuco, que fala sobre os caminhos democráticos e populares para economia e política do Brasil.



Trazemos ainda a cobertura do Seminário estadual da Frente Brasil Popular, que aconteceu no último sábado 15 de julho. Quem também realizou encontro estadual foi a Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco (CUT-PE), saiba mais sobre o Congresso Estadual da CUT que aconteceu na cidade de Caruaru.



No próximo dia 25 de julho, duas atividades debatem a situação do povo negro. A rede de Mulheres Negras de Pernambuco realiza debate público para marcar o Dia da Mulher Negra, Latinoamericana e Caribenha. E a segunda Vigília Popular pelo caso do jovem negro Mário Andrade pede justiça pelo seu assassinato. Pernambuco é o sétimo estado em que mais se mata jovens negros no Brasil.



Mais notícias e música também estão presentes no programa.

Edição: Catarina de Angola