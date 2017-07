Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição São Paulo - 22/07/17

A cobertura dos atos em defesa da democracia e em apoio ao ex-presidente Lula, ocorridos na quinta-feira (20), é destaque na edição de São Paulo do Programa Brasil de Fato deste fim de semana. Teve manifestação em São Paulo, Salvador, Fortaleza, Brasília, Manaus, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, entre outras cidades. A sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, às 12h20, com reprise aos domingos às 6h20.

O Programa Brasil de Fato tem edições também em Pernambuco e Minas Gerais. Os pernambucanos ouvem o programa na Rádio Clube AM 720, também aos sábados às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário. Na Rádio Autêntica 106,7 FM, em Belo Horizonte, a edição é veiculada a partir das 11h de sábado, com reprise no domingo às 7h. Os programas também estão disponíveis na Radioagência Brasil de Fato.

O programa traz também o especial Envenenados, produzido pela Rádio Brasil Atual, que aborda os impactos dos agrotóxicos para a saúde. E tem reportagem sobre propostas relacionados à reforma agrária que constam no Plano Popular de Emergência. No Mosaico Cultural, o ouvinte confere entrevista com Jarid Arraes, Conceição Evaristo e Djamila Ribeiro, mulheres negras que falam sobre a ocupação do espaço editorial e literário.





Edição: Brasil de Fato