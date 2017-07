Especialistas constatam que a incidência de câncer no interior do estado de São Paulo é muito superior que em cidades industrializadas por causa do agronegócio. E em muitos municípios brasileiros, beber água pode significar a ingestão de agrotóxicos.

"Nossos gestores não reconhecem a contaminação por agrotóxico como questão de saúde pública", afirma o defensor público Marcelo Novaes. Esses são os temas do quinto capítulo da série “Envenenados”.

Edição: RBA