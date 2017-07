Fies: inscrições começam nesta terça (25) e vão até sexta-feira (28)

O Fies divulga nesta segunda-feira (24) os cursos e instituições contempladas pelo programa. Já as inscrições para vagas no segundo semestre começam nesta terça-feira (25).

Quem quer participar do Fies para cursar uma faculdade privada pode consultar a partir dessa segunda-feira os cursos ofertados e a lista de instituições contempladas pelo programa. Na terça-feira, o Fundo de Financiamento Estudantil do governo federal abre as inscrições para as vagas. Os estudantes poderão se inscrever no Fies até a sexta-feira (28).

Ao todo, serão oferecidas 75 mil novas vagas para financiamento em instituições privadas de ensino. A lista dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 31 desse mês.

Podem participar do Fies as pessoas com renda familiar per capita de até três salários-mínimos. É preciso ainda ter feito o Enem e tirado uma nota igual ou maior que 450 pontos, além de nota superior a zero na redação.

As novas 75 mil vagas do Fies vão obedecer às atuais regras do programa. As novas regras do financiamento estudantil anunciadas pelo governo, com três modalidades de financiamento, só valerão para as vagas de 2018.









Edição: Radioagência Nacional