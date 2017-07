RJ: estado deve cerca de R$ 1,06 bilhão aos servidores públicos

Os servidores da Cultura, entre eles, os funcionários do Theatro Municipal, receberam na semana passada, com mais de dois meses de atraso, a integralidade do salário referente ao mês de maio. Os valores acabaram de ser depositados na última sexta-feira (21).

Os servidores ainda estão sem receber os vencimentos de junho e o 13º salário de 2016.

Neste final de semana, o Theatro Municipal voltou a apresentar o espetáculo Carmina Burana, com coro, orquestra e balé. Os ingressos para todas as sessões foram esgotados. Segundo a Secretaria de Estado da Cultura, o valor arrecado na bilheteria será usado para pagar a folha salarial dos funcionários.

A Secretaria de Estado da Fazenda informou que quase a metade dos servidores do Rio, 204.579 trabalhadores, ainda não recebeu integralmente os salários de maio.

Em relação ao mês de junho, ainda faltam receber 216.127 servidores, entre ativos, inativos e pensionistas.

O estado deve cerca de R$ 1,06 bilhão aos trabalhadores. Servidores da saúde, por exemplo, receberam apenas R$ 550 relativos ao mês de maio.

Estão com os salários de maio e junho em dia apenas os funcionários ativos da Educação e do Degase. Servidores ativos, inativos e pensionistas da Segurança, além dos ativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento e dos ativos, inativos e pensionistas da Procuradoria-Geral do Estado. Os últimos estão recebendo por força de uma decisão judicial.

Edição: Radioagência Nacional