"A tendência é candidatura própria", anuncia Humberto Costa (PT) sobre Pernambuco

O senador Humberto Costa (PT-PE) participou do programa Brasil de Fato Pernambuco, veiculado no dia 22 de julho, na Rádio Clube AM (720).

Em entrevista, Humberto falou os impactos das medidas feitas pelo governo golpista de Michel Temer (PMDB), as expectativas com as próximas votações parlamentares, além de análises sobre as condições de continuidade do governo ilegítimo e da possível aprovação da chamada reforma da Previdência.

A conversa abordou ainda o processo de privatização da Empresa Pernambucana de Gás Natural (Copergás) e cenários possíveis para as próximas eleições em Pernambuco e no Brasil.

Edição: Daniel Lamir