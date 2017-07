Atual Ministro da Fazenda lucrou R$ 217 milhões em dois anos com empresa própria

Documentos públicos obtidos pelo portal BuzzFeed revelam que o lucro da empresa de consultoria HM&A, que pertence ao atual ministro da Fazenda Henrique Meirelles foi de R$ 167 milhões, em 2016. Os valores foram enviados para contas do ministro no exterior, três meses antes dele assumir o cargo no governo Temer. Apesar de incentivar investidores a deixarem recursos no país, Meirelles recebeu os enormes lucros de sua empresa em contas estrangeiras.

Ainda segundo os documentos registrados na Junta Comercial de São Paulo, as movimentações bancárias coincidiram com a fase final do julgamento de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. No mesmo período, o nome de Meirelles já circulava como um dos indicados para assumir o Ministério da Fazenda, caso a presidenta saísse do cargo.

Após assumir a pasta, o ministro recebeu mais R$ 50 milhões, referente aos serviços prestados pela HM&A à multinacionais. Entre os clientes estavam a J&F, controladora da JBS e Friboi, ligada ao delator Joesley Batista. Meirelles deixou o comando da empresa no dia em que a presidenta foi afastada do cargo.

Questionado sobre o motivo de receber os valores em contas no exterior e não no Brasil, Meirelles afirmou, em entrevista ao BuzzFeed que "confia integralmente nas instituições financeiras brasileiras e aconselha investidores a deixar seus recursos no Brasil porque o país oferece melhores relações de risco/retorno", mas que os pagamentos a ele não foram feitos aqui pelo fato de os contratantes serem internacionais. Segundo o ministro, os valores foram declarados e todos os impostos pagos, sem nenhuma transação ilícita.

Edição: Camila Salmazio