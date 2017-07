Conozca ocho mujeres negras científicas brasileñas

El 54% de la población brasileña se autodeclara negra o parda [mezcla de negro y blanco] según las categorías raciales de la Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios (PNAD por sus siglas en portugués), realizada en 2015. Sin embargo, en el mismo año, solo 12,8% de los jóvenes [hombres y mujeres] brasileños afrodescendientes de 18 a 24 años cursaban estudios superiores, según la encuesta del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Los números muestran que el espacio académico todavía es poco ocupado por mujeres negras y que las pocas mujeres que logran alcanzar un posición destacada, lo hacen con mucho esfuerzo y resistencia.

Delante de este escenario, el Brasil de Fato elaboró una lista de reconocimiento a la inteligencia y éxito de científicas brasileñas de las áreas de humanidades, ciencias exactas y naturales que superaron el machismo académico y el racismo. Echa un vistazo.

1. Enedina Alves

Enedina Alves Marques fue la primera mujer negra en obtener la titulación de ingeniera en Brasil.

Nacida en 1913, de origen pobre, estudió ingeniería y se formó a los 30 años en el Instituto de Ingeniería de Paraná (IEP). En agosto de 1981, fue víctima de infarto.

El cineasta Paulo Munhoz y el historiador Sandro Luis Fernando realizaron una investigación sobre la vida de Enedina y pretenden lanzar un documental sobre su vida personal y académica.

Enedina Alves | Archivo

2. Viviane dos Santos Barbosa

Viviane dos Santos Barbosa nació en Bahía e hizo la carrera de bachillerato en Ingeniería Química y Bioquímica en la Delft University of Technology, en Holanda, y cursó la maestría en Nanotecnología en la misma institución.

Cursó Química industrial por dos años en la Universidad Federal de Bahia pero en los años 90 decidió irse a Holanda. Allí desarrolló una investigación sobre catalizadores (que aceleran reacciones químicas) a través de la mezcla de paladio y platino.

El proyecto fue premiado en 2010, durante la Conferencia Científica Internacional, en Helsinki, capital de Finlandia, en que compitió con otros 800 trabajos.

Viviane dos Santos Barbosa | Archivo Fapesp

3. Maria Beatriz do Nascimento

Nació en Aracaju, en el estado de Sergipe, en 1942, y migró con sus diez hermanos y sus padres a Rio de Janeiro, en la década de 1950. Estudió Historia en la Universidad Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a los veintiocho años de edad. Cursó el posgrado en la Universidad Federal Fluminense (UFF) en 1981.

Beatriz dedicó su vida para que las temáticas étnica y racial alcanzaran visibilidad en Brasil. Fue la responsable por organizar un grupo de activistas negras y negros llamado Grupo de Trabajo André Rebouças (GTAR), en la Universidad Federal Fluminense, a mediados de 1983, ambicionando el involucramiento del cuerpo docente en los estudios sobre África.

Sus artículos fueron publicados en la Revista de Cultura Voces (Vozes, en portugués), Estudios Afroasiáticos y Revista del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, además de entrevistas y declaraciones a los medios.

Maria Beatriz Nascimento | Archivo

4. Sonia Guimarães

Sonia soñaba con ser ingeniera pero esta fue su última opción en las pruebas de ingreso a la universidad, en 1970. En aquel momento, ella intentó la carrera de física en Mapofei, una prueba de ingreso a la universidad creada para el área de ciencias exactas en tres universidades del estado de São Paulo - Instituto Mauá de Tecnología, Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo (USP) e Facultad de Ingeniería Industrial (FEI) - y se apasionó.

Hoy Sonia es la primera mujer negra brasileña doctora en Física por la University of Manchester Institute of Science and Technology y hace parte, hace 24 años, del cuerpo docente del Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) en Brasil.

Ella actúa en el área de Física Aplicada y condujo investigaciones sobre sensores y radiación infrarroja.

5. Simone Maia Evaristo

La bióloga y citotecnóloga por la Universidad Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Simone Maia es presidenta de la Asociación Nacional de Citotecnología (Anacito). Es la única brasileña en el cuadro de miembros activos, como miembro director, de la Academia Internacional de Citología (IAC).

Actualmente, la supervisora en el área de enseñanza técnica del Instituto Nacional del Cáncer (INCA) y su misión es difundir el rol de la citología en el control del cáncer.

Simone Maia Evaristo, a izquierda, de camisa blanca | Reproducción| Facebook

6. Luiza Bairros

Luiza Bairros fue una de las voces más respetadas en el combate a la discriminación racial en Brasil y fue integrante del Movimiento Negro Unificado (MNU). La activista negra fue ministra de la Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (SEPPIR), durante el segundo gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores y falleció en julio de 2016, cuando tramitaba en proceso de impeachment de la presidenta.

Luiza hizo la carrera de Administración Pública y de Empresas en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y especialización en Planeamiento Regional en la Universidad Federal de Ceará (UFC).

Estudió una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Federal de Bahia (UFBA) y obtuvo el doctorado en Sociología en la Michigan State University (EUA).

Valter Campanato | Agencia Brasil

7. Anita Canavarro

Es docente de química de la Universidad de Goiás (UFG) y doctora en Ciencias por la Universidad do Rio de Janeiro (UFRJ). En 2009, fundó el Grupo de Estudios sobre Descolonización del Currículo de Ciencias (CIATA) del Instituto de Química de la Universidad Federal de Goiás con la propuesta de "descolonizar" el estudio de ciencias.

Además, es presidenta de la Asociación Brasileña de Investigadores Negros e Investigadoras Negras (ABPN) que busca promover la superación del racismo a través de la educación, defendiendo el financiamiento público de las investigaciones.

Anitta Canavarro | Foto: Portal Catarinas

8. Katemari Rosa

Desde niña, Katemari Rosa era apasionada por Física, observaba a las estrellas y soñaba en alzarlas. Hoy es física por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), hizo la maestría en Filosofía y en Historia de las Ciencias en la Universidad Federal de Bahia (UFBA) y el doctorado en Ciencias en la Columbia University, en Nueva York.

En su trayectoria, Katemari empezó a percibir el racismo en su campo de actuación y en 2015 inició la investigación "Contando nuestra historia: negras y negros en las ciencias, tecnologías e ingenierías en Brasil", con la intención de reunir una serie de historias de negros e negras científicos brasileños.

Actualmente es profesora de la Universidad Federal de Campina Grande (UFCG) y se preocupa por la formación de profesores para que inspiren a los jóvenes negros para el área de las ciencias.

Katemari Rosa | Foto: Divulgación | Página personal

Este reportaje hace parte una serie especial realizada por Brasil de Fato en celebración al Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana y Afrocaribeña. Este año, el nombre del especial "Negra, soy" hace referencia al poema "Me gritaron negra", de la poeta afroperuana Victoria Santa Cruz. En un continente marcado por la colonización europea, reconocerse negra es sinónimo de resistencia.

Edición: Camila Rodrigues da Silva | Traducción: Luiza Mançano