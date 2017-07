Curitibana Cris Cyborg disputa título peso-pena no UFC

No próximo sábado (29), a curitibana Cristiane Justino Venâncio - conhecida como Cris Cyborg - tem grandes chances de realizar o sonho de conquistar um título pelo Ultimate Fighting Championship (UFC). A brasileira de 32 anos vai disputar com a veterana Tonya Evinger o cinturão do peso-pena feminino do UFC 214, realizado em Anaheim (EUA).

A disputa com a estadunidense foi anunciada no final de junho, após desistência de Megan Anderson, atual campeã do Invicta Fighting Championship que competiria com Cris Cyborg. Com 19 vitórias e apenas cinco derrotas na carreira, Evinger pode ser uma das rivais mais difíceis enfrentadas até o momento pela curitibana. Nas últimas lutas pelo UFC, a lutadora brasileira saiu com vitória fácil, mas a estadunidense – que é campeã peso-galo do Invicta FC - promete dificultar.

Cris Cyborg disputou apenas duas lutas pelo Ultimate – as duas em 2016 -, mas já tem um histórico de sucesso em outras competições. Em 2009, conquistou o cinturão da categoria 66 kg no Strikforce, e manteve o título em três desafios. Quatro anos depois, estreou na Invicta FC e garantiu o título de campeã peso-pena.

A expectativa é a curitibana garanta a vitória contra Tonya Evinger no dia 24.

Edição: Franciele Petry Schramm