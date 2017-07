Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Minas Gerais 29/07/17

Nesta edição você vai saber sobre a proposta de privatização de 4 usinas mineiras. Governo federal tenta privatizar usinas e com a aproximação da data, marcada para 30 de setembro, movimentos intensificam luta pela suspensão do leilão. Se concretizada, venda das hidrelétricas pode desencadear aumento da tarifa de energia e privatização da CEMIG.

Em Betim, moradores que estavam isentos do IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, passam a pagar a taxa a partir deste mês. As mudanças foram definidas em Lei Municipal, regulamentada pelo atual prefeito da cidade, Vittorio Medioli do PHS. Antes, apenas proprietários de lotes e imóveis comerciais ou de alto luxo pagavam IPTU.

Nesta semana, trabalhadores rurais deram um recado curto e grosso para um velho manda chuvas do futebol brasileiro e internacional. É que no Dia do Trabalhador Rural, 25 de julho, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocupou diversas fazendas pelo Brasil. Entre elas, o terreno de 1.500 hectares, de propriedade do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. A ação é o tema da nossa resenha esportiva da semana!







Edição: Minas Gerais