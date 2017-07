Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Pernambuco - 29/07/17

“Se o campo não planta, a cidade não janta”! O Programa Brasil de Fato deste fim de semana traz notícias sobre a Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária e as atividades que acontecem em Pernambuco, em busca da Reforma Agrária Popular.



Conversamos com a advogada e professora da Faculdade de Direito, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Liana Cirne Lins. Ela fala da sentença de condenação do ex-presidente Lula e sobre o atual cenário político do País. Participamos da“Vigília Mário Presente”, que marca um ano da morte do jovem Mário de Andrade, assassinado por um policial militar. No Esportes de Fato, trazemos a torcida do Santa Cruz e os movimentos de torcida de esquerda do time.



No último dia 25 de julho foi celebrado o Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha e conversamos com Piedade Marques da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Também foi dia do trabalhador e da trabalhadora rural e além da jornada de lutas, trazemos a importância da conservação das sementes crioulas.



Mais notícias, música e a charge também estão presentes no programa.

Edição: Catarina de Angola