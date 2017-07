Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição São Paulo - 29/07/17

A edição de São Paulo do Programa Brasil de Fato deste fim de semana destaca o Dia do Trabalhador Rural, celebrado em dia 25 de julho. Foi nessa data, na última terça-feira, que teve início a Jornada de Lutas pela Reforma Agrária, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em todas as regiões do país. As ações de ocupação de terras de políticos e empresários corruptos seguem ocorrendo em vários estados.

A sintonia é a Rádio 9 de Julho AM 1600, às 12h20, com reprise aos domingos às 6h20.

O Programa Brasil de Fato tem edições também em Pernambuco e Minas Gerais. Os pernambucanos ouvem o programa na Rádio Clube AM 720, também aos sábados às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário. Na Rádio Autêntica 106,7 FM, em Belo Horizonte, a edição é veiculada a partir das 11h de sábado, com reprise no domingo às 7h. Os programas também estão disponíveis na Radioagência Brasil de Fato.

Dos estúdios da capital paulista, o ouvinte confere depoimentos de trabalhadores rurais que contam suas histórias de vida. O quadro Momento Agroecológico é também uma homenagem aos trabalhadores rurais com experiência de famílias e comunidades que são guardiões de sementes tradicionais. O escritor Mouzar Benedito vai contar “causos” sobre o frio e as geadas nas plantações. E tem boletim internacional direto de Caracas, na Venezuela, com o nosso correspondente Leonardo Fernandes.

Edição: Brasil de Fato